PUBG, Yeni Harita Karakin'de Loot Miktarını Artırdı

PUBG'nin yeni Karakin haritasında oyuncuların en çok şikayet ettiği sorun olan loot eksikliğine çözüm geldi. Oyunun yeni güncellemesi Karakin haritasındaki loot oranlarını artırıyor.

PUBG’nin yeni haritası Karakin, oyunun en küçük haritası olarak karşımıza çıktı. Sadece 2x2 km boyutunda olan yeni haritanın loot sistemi, topluluktan gelen geri bildirimler üzerine dengelendi. Geliştirici PUBG Corp., Karakin'deki loot miktarını artırdı.

Battle royal oyununun Karakin haritasına uygulanan loot güncellemesi, PUBG geliştiricilerinin de açıkladığı üzere haritanın test aşamasındaki ve oyuna geldikten sonraki oyuncu geri bildirimlerini ele alıyor. Karakin haritasındaki loot sayısını arttıran güncelleme bugün itibarıyla yayınlandı.

PUBG, Karakin haritasını oyuncu geri bildirimleriyle güncellendi

Karakin'in küçük boyutu ve yoğun mücadelesine loot eksikliği de eklenince, PUBG oyuncuları maçın erken aşamalarında sıkıntılar yaşıyordu. Özellikle haritada keskin nişancı tüfeklerinin ve dürbünlerin yetersiz kalması, oyuncuları memnun etmedi. Geliştiriciler, oyuncuların hızlı bir şekilde ganimet toplayabilmesi ve oyuna tutunabilmesi için loot sorununa eğildi.

PUBG'ye gelen yeni güncellemeyle artık Karakin'de 2x, 3x ve 4x dürbünlerinin yanı sıra sağlık eşyalarının ve keskin nişancı tüfeklerinin sayısı da artırıldı. Diğer yandan Karakin'de ortaya çıkan yakın dövüş silahları, şarjör eklentileri ve yardımcı nişangahların sayısı azaltıldı.

Ayrıca Sawed-off pompalı tüfeği haritadan tamamen kaldırıldı. PUBG Corp, oyunculardan gelen geri bildirimlerle birlikte haritayı ilerleyen zamanlarda daha da iyileştireceğini açıkladı.