PUBG Mobile'a Özel Livik Haritası, Beta Sürümde Yayınlandı

PUBG Mobile'ın resmi Twitter hesabından yapılan yeni bir açıklama, oyunun yayınlanacak yeni sürümünde mobil oyuna özel bir harita olacağını ve Livik olarak isimlendirileceğini ortaya koyuyor. Peki oyuncular, bu haritada neler bulacak ve Livik, ne zaman deneyimlenebilecek?

PUBG Mobile ile ilgili bir süredir bazı söylentiler var ve bu söylentiler, 0.19.0 güncellemesi ile oyuna yeni bir harita geleceğini öne sürüyor. Pek çok oyuncuya göre ise bu harita, "Erangel 2.0" olacaktı. Ancak Tencent'ten gelen yeni açıklamalar, yepyeni bir haritayla karşı karşıya olduğumuzu netleştirdi.

PUBG Mobile'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalarda, oyuna gelecek yeni haritanın Livik olarak isimlendirileceği ve beta kapsamda da deneyimlenebileceği ifade edildi. Ayrıca Livik, PUBG Mobile için tasarlanmış özel bir harita olarak karşımıza çıkıyor. Yani oyunseverler, bu kez PUBG'nin PC sürümünde görmedikleri bir haritada hayatta kalmaya çalışacaklar.

Yeni harita Livik, PUBG Mobile'a özel olacak

PUBG Mobile'ın özel haritası, kendine has bazı detaylara sahip olacak. Oyunseverler, bu haritada şelaleler, şifalı havuzlar ve Monster truck'lar görecekler. Ayrıca Livik, PUBG Mobile'ın en küçük haritası olacak.

Livik haritasının oyunculara tam anlamıyla neler sunacağı şu an için bilinmiyor. Ancak ortaya çıkan görseller, bu haritanın grafiksel anlamda etkileyici, az binalı, bol tepeli olacağını gösteriyor. Ancak şu an için bilinen şeylerin nihai olmadığını, PUBG Mobile ekibinin beta testler sırasında harita üzerinde değişiklikler yapabileceğini unutmamak gerekiyor.

PUBG Mobile'ın 0.19.0 sürümüne ait beta başlamış durumda. Yani eğer sizler de oyunun beta sürümüne kayıtlıysanız, Livik haritasını deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Ancak yeni haritanın kararlı sürüme ne zaman geleceği şu an için netleşmiş değil. Bugüne kadar ortaya atılan iddialar, PUBG Mobile'ın 0.19.0 sürümünün temmuz ayının ortası itibarıyla sunulacağını gösterse de resmi tarih için PUBG Mobile'dan gelecek açıklamanın beklenmesi gerekiyor.