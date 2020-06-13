PUBG Oynarken Tercih Edebileceğiniz En Güçlü Silahlar

PUBG’nin hem mobil hem de PC sürümünü oynayanların tercih edebileceği en güçlü silahları listeledik. Sizler de oyunlara girdiğinizde, yarı öznel olarak hazırladığımız listemizdeki silahları tercih edebilirsiniz.

Battleroyale denildiğinde ilk akla gelen oyunlardan biri olan PUBG, her birinin farklı hasar ve özellikleri bulunan onlarca silaha sahip. Bu silahları ve diğer eklentileri harita üzerinde toplayarak ilerlediğimiz oyunda, her silah farklı hasarlar veriyor.

Öncelikle oyunda farklı silah sınıfları bulunuyor. Yani keskin nişancı tüfeği ile hafif makineli tüfekleri aynı listede tutmayacağız. Bugün sizlere, her silah sınıfından en güçlü silahları sizlerle paylaşacağız. Bu silahları seçerken, hasarları başta olmak üzere, mermi hızı, geri tepme hızı gibi hususları dikkate aldık. Yine de söylemeden geçmeyelim; bu liste, PUBG’nin yayınladığı verilerden yardım alınmış olsa da öznel bir liste olarak hazırlandı.

Listemiz, PUBG’nin PC sürümüne odaklı yapılsa da mobil sürüm için de öneri niteliği taşımaktadır. Hazırsanız listemize başlayalım:

PUBG’nin en güçlü silahları

SMG (Hafif Makineli Tüfek)

Vector

Vector, özellikle düşük mermi kapasitesinden dolayı pek fazla tercih edilmiyor, ancak uzatılmış şarjöre sahip bir Vector, yakın mesafede çok can yakabiliyor. 350 m/s hıza ulaşan 9 mm mermi kullanan silah, mermi başına 31 hasar veriyor.

UMP45

SMG’lerin bir diğer güçlü silahı ise UMP45. Mermi başına 41 hasar veren bu silah, yakın mesafelerde fazlasıyla tercih ediliyor.

AR (Saldırı Tüfeği)

AUG

Oyunun en etkili silahlarından biri olan AUG, droplardan düştüğü için sürekli karşılaşamıyoruz, ancak bu silaha sahip olan kişi de rakibinin karşısında bir tık öne çıkıyor. 940 m/s hıza ulaşan mermileriyle keskin nişancı tüfekleriyle yarışan AUG, mermi başına 41 hasar vuruyor.

AKM

Oyunun en çok seken saldırı tüfeklerinden olan AKM, buna rağmen çok yüksek hasarlar bırakabiliyor. Özellikle oyunda aim kontrolünüz iyiyse 47 hasar veren AKM’yi tercih edebilirsiniz.

M416

PUBG’nin en çok kullanılan silahı olan M416, son güncellemede nerf yemiş olsa da hala sevilerek kullanılıyor. Eklentileri takıldığında çok daha etkili olan bu silah, özellikle DMR veya SR bulunamadığında uzaktan da kullanılabiliyor.

Groza

Yine yalnızca droplardan düşen Groza, mermi başına 47’lik hasarıyla bir saldırı tüfeği için çok fazla hasar veriyor. Üstelik bu hasarı verirken AKM gibi de sekmiyor.

DMR (Nişancı Tüfeği)

SLR

Keskin nişancı tüfeğiyle arka arkaya sıkmak isteyenlerin tercih edebileceği SLR, mermi başına 58 hasar veriyor.

Mini 14

Mini, hasar bakımından diğer DMR’lardan daha düşük bir değere sahip olsa da çok daha hızlı ateş etme imkanı ve daha fazla şarjör, silahın avantajları olarak dikkat çekiyor.

SR (Keskin Nişancı Tüfeği)

AWM

Oyunun en güçlü silahı olan AVM, yalnızca droplar üzerinden düşüyor. Silahın en büyük avantajı ise kaskınız ne olursa olsun tek atabiliyor olması. 945 m/s mermi hızına sahip olan silahın normal hasarı 105. Silah, kask olmayan bir kişinin kafasına nişan alırsanız 262 vururken, level 3 kaskı bulunan bir oyuncuya 118 vurabiliyor.

Kar98k

Oyunun en ünlü keskin nişancı tüfeği olarak kabul edebileceğimiz Kar98k, 79’luk hasara sahip. Bu silahla, level 3 kask olmadığı sürece tüm kafadan hedeflere tek atabiliyoruz. Aslında Kar98k yerine M24’ü bu listeye alacaktık, ancak Kar98k’ya göre daha az çıkmasından dolayı tercihimizi Kar98k’dan yana kullandık.