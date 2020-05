PUBG’nin PC Sürümüne Sıralamalı Mod ve Botlar Ekleniyor

PUBG Corp. PC oyuncuları için oyunu gidişatını etkileyecek geniş çaplı bir güncellemeyi test sunucularına ekledi. 7.2 güncellemesinde sıralamalı mod ve botlar dikkat çekiyor.

Çıktığı ilk dönemde en çok oynanan oyunlardan biri olan PUBG, hala hatırı sayılır bir oyuncu kitlesi tarafından oynanıyor. PUBG Corp. PC’deki oyuncuları yeniden kazanmak için 7. sezonla birlikte yeni güncellemelerini duyurdu. Yeni güncelleme, şu sıralar oyunun test sunucularında halihazırda mevcut.

Sıralamalı Mod, botlar ve silahlar için bazı ince ayarların geldiği yeni güncellemenin ne zaman oyuna ekleneceği şu an için bilinmiyor, ancak şu anda test sunucularında olduğunu göz önünde bulundurursak çok yakında yayınlanacağını öngörebiliriz. “Sıralamalı mod” gibi büyük değişiklikleri getirmeye hazırlayan yeni güncellemede ne gibi özellikler var, gelin hep beraber bakalım.

Sıralamalı Mod sayesinde kendi seviyenizde oyuncularla eşleşeceksiniz

PUBG’de uzun zamandan beri beklenen 7. sezon ve Sıralamalı Mod özelliği, sonunda PUBG Corp. tarafından açıklandı. Oyuncuların kendi seviyesine göre oyuncularla oynayabileceği bu mod; CS:GO, League of Legends, Overwatch gibi rekabet seviyesinin yüksek olduğu pek çok oyunda bulunuyor. PUBG, normal oyundan farklı olarak oynanabilecek Sıralamalı Mod için şu özellikleri açıkladı.

Sıralamalı Mod’u TPP ve FPP kamera açısı seçenekleriyle oynayabilirsiniz.

kamera açısı seçenekleriyle oynayabilirsiniz. 1/2/3 kişilik takımlar arasında oynayabileceksiniz.

Maçlarda en fazla 64 oyuncu bulunacaktır.

bulunacaktır. Sıralamalı maçlarda bot bulunmayacak.

Oyuncuların takım olması için ranklarının birbirinden çok farklı olmaması gerekir. (En fazla 10 derece)

Platformlarına ve bölgelerine bağlı olarak, oyuncuların Sıralamalı Mod’a girmesi için en azından bir kez “ Hayatta Kalma Ustalığı ”na ulaşması gerekmektedir.

”na ulaşması gerekmektedir. Platform ve bölgelerine bağlı olarak, oyuncuların Sıralamalı Mod’a geçmeden önce hesaplarını SMS ile doğrulaması gerekebilir. SMS onaylı bir hesap hile yaparken yakalanırsa, telefona bağlı diğer tüm hesaplar da kalıcı olarak engellenecektir.

bir hesap hile yaparken yakalanırsa, telefona bağlı diğer tüm hesaplar da kalıcı olarak engellenecektir. Oyuncular sıralamalı eşleştirmeyi istedikleri zaman ceza olmadan iptal edebilirler, ancak oyun öncesi lobiye girildiyse maçı terk etmeleri halinde ceza alabilirler.

Sıralamalı Mod oyuncuları, rastgele olacak şekilde Erangel, Miramar ve Sanhok haritalarında oynayabilecek.

Sıralamalı modda oyun içi bazı özellikler devre dışı bırakıldı:

Crossbow spawnı kaldırıldı.

Red zone bulunmayacak.

Motor glider kaldırıldı.

Blue Zone, oyunun akış hızı nedeniyle yeniden düzenlendi.

Kesin ayarlar, sezon boyunca ve özellikle yeni sezonun başlangıcında ayarlanacaktır.

Sıralamalar nasıl olacak?

Her sıralama 5 ayrı bölümden oluşacak. Sıralamalar; Bronz, Gümüş, Altın, Platin, Elmas ve Master şeklinde 6 taneyken, bunların her birinde 1-5 arası 5 alt sıralama olacak. Bir oyuncunun sırasını belirlemek için ise Sıralama Puanı kullanılacak. Sezonun başında tüm oyuncular unranked olarak kabul edilecekken ilk 5 maç sonrası her oyuncu sıralamada kendine yer edinecek. Sonrasında ise oyunlardaki öldürme, asist ve kişisel sıralama oyuncuların seviyesini belirleyecek.

Botlar nasıl olacak?

PUBG’ye gelecek yeni güncellemede en çok dikkat çeken olaylardan biri ise botlar oldu. Dinamik bir şekilde yerleştirilecek botlar, her sunucuda oyuncu sayısına göre farklılık gösterecek. Sadece normal oyunlara eklenecek botlar, takım halinde olmayacağı gibi takımlardaki boşluğu da doldurmayacak.

MMR ile oyuna başlayacak botların yaptıkları eylemler ise sınırlı olacak. Yürümek, koşmak, çömelmek, sürünmek, ateş etmek gibi temel eylemleri gerçekleştirecek botlar, oyuncular için çok da zorlayıcı bir hedef olmayacak gibi görünüyor.

Ayrıca güncellemede M416, M16a4, SCARL-L gibi popüler silahlar başta olmak üzere pek çok silaha irili ufaklı güncellemeler yapıldı. Yeni güncelleme ne zaman gelecek bilinmiyor, ancak en kısa sürede bizle olacağı düşünülüyor.