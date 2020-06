Son dönemin popüler oyun türlerinden biri haline gelen hayatta kalma oyunları, PC, Android ve iPhone (iOS) başta olmak üzere birçok platformda yaygın bir şekilde oynanıyor. Her ne kadar bu tarz oyunlara ücretsiz bir şekilde ulaşmak zor olsa da bugün hâlâ oynayabileceğiniz birbirinden güzel ücretsiz hayatta kalma oyunları var. Bu yazımızda o oyunların bir listesini yapmaya çalıştık.

'Survival' ya da Türkçedeki ifadesiyle 'hayatta kalma' oyunlarına yönelik rağbet gün geçtikçe artıyor. Özellikle H1Z1 ve PUBG ile başlayan 'Battle Royale' çılgınlığı, hayatta kalma oyunlarına yönelik talebi büyük bir oranda arttırmış durumda. Haliyle talebin böylesine çılgın seviyelere çıktığı bir vakitte, oyun üreticileri de birbirinin kopyası yüzlerce oyun piyasa sürdü, sürmeye de devam ediyorlar.

Dolayısıyla, hayatta kalma oyunları nezdinde böylesine bir 'oyun kirliliği' oluşmuşken, oyuncuların iyi oyunlara ulaşması gün geçtikçe zorlaşıyor. Biz de bu yüzden, bu türü halihazırda seven ya da ilk kez deneyimlemek isteyenlerin kolayca oynayabileceği ücretsiz hayatta kalma oyunlarının peşine düştük.

En iyi hayatta kalma oyunları:

​Fortnite Battle Royale

Realm Royale

StayOut

Fallout Shelter

theHunter Classic

Call of Duty: Mobile

Last Day on Earth: Survival

Stormfall: Saga of Survival

Rebel Inc.

LifeAfter: Night falls

Westland Survival - Cowboy RPG*

Grim Soul: Dark Fantasy Survival

Survival: Wasteland Zombie

ARK: Survival Evolved

Dead Trigger 2

Fortnite Battle Royale

Platform: PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Microsoft Windows, Nintendo Switch, Mac OS

Çıkış yılı: 2017

Epic Games’i bugüne getiren amiral gemisi Fortnite Battle Royale, ne zaman bir battle royale oyununa dönüştü, kısa süre içerisinde büyük kitlelere erişti. Şu an dünyanın en popüler birkaç oyunundan biri olan Fortnite Battle Royale, başta PC oyuncuları olmak üzere, konsol ve mobil platformlarındaki oyuncularına etkileyici bir 'hayatta kalma' deneyimi sunuyor.

Realm Royale

Platform: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows

Çıkış yılı: 2018

PUBG’nin adeta battle royale türünü tüm dünyaya empoze etmesiyle başlayan furyaya, 2018 yılında Realm Royale de katılmıştı. İlk çıktığında oldukça ses getiren oyun, tuhaf kimyası ve mekanikleri sayesinde özellikle cartoon işleri seven oyuncuları etkilemişti. Zaman içerisinde çeşitli güncellemeler alan oyun, ücretsiz bir şekilde deneyimlenebilecek yegane hayatta kalma oyunları arasında.

StayOut

Platform: Microsoft Windows

Çıkış yılı: 2019

2019 yılında Steam üzerinden piyasaya sürülen StayOut, her ne kadar insanlarda kafa karışıklığı yaratsa da ücretsiz bir şekilde oynanabilecek en iyi hayatta kalma oyunları arasında değerlendirilebilir. Bu yüzden oyuna fırsat vermekte fayda var.

Fallout Shelter

Platform: Android, Nintendo Switch, iOS, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Çıkış yılı: 2015

Fallout’un üreticisi Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen bu tuhaf oyunun büyük bir hayran kitlesi var. Bir inşaat ve yönetim simülasyonu olan bu oyun, hayatta kalma deneyimini farklı bir konseptte sunuyor. Oyun Windows PC’nin dışında birçok platformda da bulunuyor. Kolay bir şekilde edinip oynayabilirsiniz.

theHunter Classic

Platform: Microsoft Windows

Çıkış yılı: 2014

theHunter Classic bir avcılık oyunu. Avalanche Studios tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen oyun açık bir dünyada geçiyor. Yapmanız gereken tek şey, hoş olmayan bir şekilde hayvanları avlamak ve bu süre zarfında hayatta kalmak.

Call of Duty: Mobile

Platform: Android, iOS

Çıkış yılı: 2019

PUBG Mobile’ın ülkemiz dahil birçok dünyada büyük bir oyuncu kitlesine kavuşmasıyla birlikte, Activision, yine PUBG’nin mobil versiyonlarını üreten ve yayınlayan Tencent Games ile iş birliğine gitti ve Call of Duty’nin mobil versiyonunu yayınlandı. Eğer PUBG Mobile’dan sıkıldıysanız ve battle royale türünde farklı mekaniklere sahip bir oyun oynamak istiyorsanız CoD Mobile’ı deneyebilirsiniz.

Last Day on Earth: Survival

Platform: Android, iOS

Çıkış yılı: 2017

Last Day on Earth: Survival, apokaliptik zombi temalı bir hayatta kalma oyunu. Mobil hayatta kalma oyunları arasında oldukça popüler olan oyun, craft sistemi ve diğer özellikleriyle birlikte bir mobil oyundan daha fazlasını sunuyor. Üstelik ücretsiz, daha ne olsun.

Stormfall: Saga of Survival

Platform: Android, iOS

Çıkış yılı: 2019

Last Day on Earth: Survival ve Grim Soul: Dark Fantasy Survival oynayanların seveceği bu oyun, yine benzer temalara sahip. Toplayıcılıktan başlayarak yavaş yavaş yerleşik hayata geçtiğiniz oyunda, sizi tuhaf yaratıklar da bekliyor.

Rebel Inc.

Platform: iOS, Android, Microsoft Windows

Çıkış yılı: 2019

Tahmin edeceğiniz üzere, Rebel Inc., Plague Inc.’i yapan ekipten çıktı. Plague Inc.’te küresel çapta bir salgını organize ederken, Rebel Inc.’te ise siyasi liderlik yapıyorsunuz. Amacınız, toplumsal ve ekonomik refahı sağlamak. Oyun her ne kadar ilk etapta Plague Inc.’te olduğu gibi basit gelse de aslında oldukça zor. Bu yüzden biraz mesai harcamanız gerekecek. Strateji tabanlı hayatta kalma oyunu oynamak isterseniz, Rebel Inc. bu iş için biçilmiş kaftan.

LifeAfter: Night falls

Platform: Android

Çıkış yılı: 2019

LifeAfter: Night falls da Last Day on Earth: Survival gibi bir zombi oyunu. Büyük bir salgın sonrası zombiye dönüşen insanların arasında hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Bu salgın günlerinde, deneyimleyebileceğiniz ideal ücretsiz hayatta kalma oyunlarından biri LifeAfter.

Westland Survival - Cowboy RPG

Platform: Android, iOS

Çıkış yılı: 2018

Helio Games’in çıkardığı Westland Survival - Cowboy RPG, muadilleri kadar çok bilinmiyor. Salgın günleriyle birlikte Türkiye’deki kullanıcı sayısı artan oyun, en iyi ücretsiz hayatta kalma oyunlarından biri.

Grim Soul: Dark Fantasy Survival

Platform: iOS, Android

Çıkış yılı: 2018

Stormfall: Saga of Survival başlığında da bahsettiğimiz Grim Soul, bu türü sevenler için farklı bir atmosfer ve oynanış sunuyor. Yine zombilerle çevirili olmamız rağmen, bu sefer işin içine orta çağa özgü mekanikler ve eşyalar dahil oluyor. Bu yüzden günümüzde ya da gelecekte geçen salgın kurgularından sıkıldıysanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz.

ARK: Survival Evolved

Platform: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, Microsoft Windows, Linux, Mac OS

Çıkış yılı: 2015

Evet, ARK: Survival Evolved aslında ücretli bir hayatta kalma oyunu. Ama sadece konsol ve PC’de. Madfinger Games tarafından Unity üzerinde geliştirilen ARK: Survival Evolved, App Store ve Play Store üzerinden ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Elbette PC ve konsoldaki hayatta kalma deneyimine mobilde erişmeniz pek mümkün değil. Ama yine de oyuna bir şans vermenizde fayda var. Ayrıca oyunun söz konusu platformlardaki puanı da oldukça yüksek.

Dead Trigger 2

Platform: Android, iOS, Web tarayıcısı, Windows Phone

Çıkış yılı: 2013

Mobil FPS türünde ortada doğru düzgün oyun yokken Dead Trigger 2 vardı. Oyun 2013 yılından beri popülerliğini koruyor ve oynanış ve mekanik anlamda kendini yenileyen ve geliştiren güncellemeler alıyor. Eğer PUBG Mobile ve türevlerinden sıkıldıysanız, Dead Trigger 2’ya bir şans verebilirsiniz.

Survival: Wasteland Zombie

Platform: Android

Çıkış yılı: 2019

Listedeki son ücretsiz oyunumuz da aslında bir zombi oyunu. Evet, sıkıldınız biliyoruz. Lakin hayatta kalma oyunlarından bahsediyorsak, üstelik ücretsiz olanlarını ele alıyorsak, ne yazık ki zombilerin saldırısı altındaki bir dünyada kendimizi buluyoruz.

Hayatta kalma oyunları günümüzdeki salgın süreciyle birlikte popülerliğini hiç olmadığı kadar arttırdı. Eğer sizin de oynamaktan zevk aldığınız ücretsiz ya da ücretli hayatta kalma oyunları varsa, yorumlara yazabilirsiniz.