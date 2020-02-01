Spor giyim markası Puma, akıllı saat çıkaran şirketler arasına katıldı. Alman spor giyim markası, içerisinde birçok özelliği barındıran Puma Sport Connected adını verdiği akıllı saatini Hindistan’da yayınladı.

En şık aksesuarlardan bir tanesi sayılan saatler, modern dünyaya ayak uydurarak “akıllı” hale geldi ve birçok şirket de bu akıllı saat trenine binen yolcular arasına katılıyor. Bu trene binen son şirketlerden bir tanesi de spor giyim markalarından Puma oldu.

Alman spor giyim markası, Puma Sport Connected adını verdiği akıllı saatini Hindistan’da yayınladı. Google Fit desteğiyle birlikte birçok farklı özelliğe sahip olan saatin fiyatı ise 19.995 Hindistan Rupisi, yani yaklaşık olarak 1.700 TL.

Puma Sport Connected

Puma’nın çıkardığı bu akıllı saatin ayrıca üç farklı renk seçeneği bulunuyor: bej kenarlı beyaz, siyah kenarlı neon ve siyah. Akıllı saatin özelliklerine bakıldığındaysa yukarıda da bahsettiğimiz gibi Google Fit desteği bulunuyor. Saat, bu desteği sayesinde kürek çekme, pilates gibi aktiviteleri takip edip kayda alabiliyor.

Saatte yer alan bir diğer özellik ise antrenman moduna alınabilmesi ki bu sayede sürekli olarak kalp atış hızını takip edebiliyor ve kalp atış hızı haritalandırması sunabiliyor. Birçok saat arayüzüne sahip olan cihaz, ayrıca sosyal medya hesaplarından saate direkt olarak fotoğraf da indirebiliyor.

Saatte bulunan diğer özellikler ise şöyle;

Telefona ihtiyaç duymadan yapabildiği GPS takip desteği

Google Asistan desteği

Spotify uygulaması uyumluluğu

Google Pay ile ödemelerin yapılabileceği NFC desteği

Suya dayanıklılık

Akıllı telefon bildirimleri

Şirket, saatin süreklilik oranı gibi bilgileri açıklamazken hızlı şarj desteği olduğunu da dile getirdi. Ancak saatin şarj hızıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.