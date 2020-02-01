En şık aksesuarlardan bir tanesi sayılan saatler, modern dünyaya ayak uydurarak “akıllı” hale geldi ve birçok şirket de bu akıllı saat trenine binen yolcular arasına katılıyor. Bu trene binen son şirketlerden bir tanesi de spor giyim markalarından Puma oldu.
Alman spor giyim markası, Puma Sport Connected adını verdiği akıllı saatini Hindistan’da yayınladı. Google Fit desteğiyle birlikte birçok farklı özelliğe sahip olan saatin fiyatı ise 19.995 Hindistan Rupisi, yani yaklaşık olarak 1.700 TL.
Puma Sport Connected
Puma’nın çıkardığı bu akıllı saatin ayrıca üç farklı renk seçeneği bulunuyor: bej kenarlı beyaz, siyah kenarlı neon ve siyah. Akıllı saatin özelliklerine bakıldığındaysa yukarıda da bahsettiğimiz gibi Google Fit desteği bulunuyor. Saat, bu desteği sayesinde kürek çekme, pilates gibi aktiviteleri takip edip kayda alabiliyor.
Saatte yer alan bir diğer özellik ise antrenman moduna alınabilmesi ki bu sayede sürekli olarak kalp atış hızını takip edebiliyor ve kalp atış hızı haritalandırması sunabiliyor. Birçok saat arayüzüne sahip olan cihaz, ayrıca sosyal medya hesaplarından saate direkt olarak fotoğraf da indirebiliyor.
Saatte bulunan diğer özellikler ise şöyle;
- Telefona ihtiyaç duymadan yapabildiği GPS takip desteği
- Google Asistan desteği
- Spotify uygulaması uyumluluğu
- Google Pay ile ödemelerin yapılabileceği NFC desteği
- Suya dayanıklılık
- Akıllı telefon bildirimleri
Şirket, saatin süreklilik oranı gibi bilgileri açıklamazken hızlı şarj desteği olduğunu da dile getirdi. Ancak saatin şarj hızıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.