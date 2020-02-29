Marvel Entertainment ile Netflix arasındaki anlaşmayla birlikte birçok Marvel karakteri dizi dünyasına yolunu bulsa da ömürleri çok uzun olmamıştı. Marvel, bu karakterlerinin kostümleri için bir açık artırma düzenleme kararı aldı.

Marvel Entertainment ve Netflix ortalığıyla birlikte Jessica Jones ve Daredevil gibi yapımlar hayranlara sunulmuştu. Bu diziler, ömürleri çok uzun olmadan iptal edilse de ortaya çıkan yeni bilgilere göre Marvel, bu dizilerinde kullandıkları eşyaları açık artırmayla satışa sunacak.

Marvel ve Prop Store, cuma günü yaptığı duyuruda haziran ayında bir açık artırma düzenleneceğini açıkladı. Los Angeles’ta düzenlenecek olan ve henüz net bir tarihi bulunmayan açık artırmada The Punisher ve The Defenders dizisinden bazı eşyalar satışa sunulacak.

Açık artırma

Düzenlenecek olan oturumda Jon Bernthal’in canlandırdığı Punisher’ın yeleği, kafatası kılıfı bulunan zırhı ve dizinin ikinci sezonundaki maskelerin açık artırmaya sunulacağı bekleniyor. Ayrıca Daredevil’ın kırmızı maskesi ve Jessica Henwick tarafından canlandırılan Colleen Wing’in katanası da dahil olmak üzere diğer süper kahramanlara ait eşyaların da açık artırmaya dahil edilmesi bekleniyor.

Marvel, Netflix yapımları için ilk açık artırmasını geçtiğimiz mart ayında düzenlemişti. Bu açık artırmada ikonikleşmiş Daredevil kostümü 55 bin dolar (343 bin TL) karşılığında satılmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında ise Jessica Jones dizisi için açık artırma düzenlenmişti.

Açık artırma sayfasında yer alan önizleme bilgilerine göre yeni açık artırma The Punisher ve The Defenders’ın yanında diğer Netflix dizilerinde kullanılan sahne kostümlerinin de satışa sunulacağı görülüyor. Açık artırmaya sunulacak kostümler arasında David Tennat tarafından canlandırılan Kilgrave’in takım elbisesi ve Finn Jones tarafından canlandırılan Danny Rand’ın silahşör elbisesi de satışa sunulacak.