Marvel Evreni’nin En Yetenekli Kahramanı: Multiple Man

Marvel Evreni’nde onlarca süper kahraman bulunuyor ve Marvel süper kahramanlarının birbirinden şaşırtıcı yetenekleri bulunuyor. Peki, tüm Marvel Evreni'ndeki en yetenekli süper kahramanın hangisi olduğunu biliyor muydunuz?

Marvel, yarattığı evreni her dönem başka süper kahramanlarla beslemeye devam ediyor. Evrene katılan süper kahraman sayısı arttıkça, Marvel hayranlarının en yetenekli ya da en güçlü süper kahramana karar vermeleri daha da güçleşiyor. Peki gerçekten en yetenekli Marvel süper kahramanı hangisidir? Bir kere gördüğü herhangi bir fiziksel hareketi taklit edebilen Taskmaster mı? Yoksa dilleri, becerileri ve bilgiyi; sadece bunlara sahip insanlarla aynı ortamda kalarak öğrenebilen Prodigy mi?

Somut bir cevabı olmadığı için bu konu daima tartışmaya açık olsa da adını belki de daha önce hiç duymadığınız bir kahraman, Marvel'ın en yetenekli süper kahramanı olarak karşımıza çıkıyor. İlk defa Giant Size Fantastic Four’un 4. sayısında ortaya çıkan Multiple Man-Jamie Madrox ilginç yeteneği ile diğer Marvel karakterlerinin önüne geçiyor.

Elbette hikayesi, her süper kahramanda olduğu gibi aile çağında başlıyor:

Jamie Madrox'un süper gücü, kendisini klonlayabilmesi. Madrox'un kendisini klonlayabilmek için bir yüzeye çarpması yeterli oluyor. Madrox, bir yüzeye çarparak ortaya çıkan kinetik enerji ile kendi kopyalarını oluşturabiliyor. Ortaya çıkan kopyalar Jamie Madrox’tan farklı düşünebiliyorlar ve yaşayabilliyorlar.

Jamie Madrox, başlangıçta bu klonlama yeteneğini ailesi öldükten sonra yaşamaya devam ettiği çiftlik evindeki günlük işleri halletmek için kullanıyordu. Madrox, daha sonra X-Men tarafından keşfedildi ancak Jamie, X-Men’e katılmak yerine Muir Adası’ndaki Moire McTaggert’ın asistanı olmaya karar verdi.

Yarattığı klonların hafıza, bilgi ve becerilerini onları vücuduna geri katarak kendisininde kullanabileceğini fark eden Jamie Madrox, yeni klonlar oluşturarak onları farklı beceriler kazanmak için dünyanın dört bir tarafına gönderdi. Klonlar, belli bir beceride ustalığa ulaştıktan sonra asıl Jamie’ye geri dönerek beceriyi Jamie’ye kattılar.

Yolu S.H.I.E.L.D ile kesişiyor ve ana hikayeye dahil oluyor:

Jamie Madrox, dünyanın dört bir tarafına gönderdiği klonları aracılığıyla onlarca beceri kazandı. Jamie’nin klonları aracılığıyla yaptığı ilk şeylerden biri farklı üniversite bölümlerinde klonlara eğitim aldırarak başka başka mesleklerde uzmanlaşmak oldu. Jamie’nin kopyalarından biri hukuk eğitimi alarak Jamie’nin bu alanda uzmanlaşmasını sağladı. Anatomi dersleri alan bir başka klon ise tıp alanında Jamie’nin gelişmesini sağladı. S.H.I.E.L.D ‘da eğitim alan bir kopya ise Jamie Madrox’un üstün bir ajan olmasını sağladı.

Dil öğrenmek ve dövüş sanatlarında ustalaşmak da Jamie Madrox’un klonları aracılığıyla kazandığı yeteneklerden biri oldu. Jamie, dil öğrenmek için birçok kopyasını farklı ülkelere gönderdi. Klonlar farklı ülkelerde dil öğrenirken, ülkelerin kültürleri ve gelenekleri hakkında da bilgi toplayarak Jamie Madrox’a kattılar. İleri seviye kung fu öğrenmesi için Shaloin keşişi olan bir klon gibi tüm klonlar, Jamie’nin birçok dövüş sanatında ustalaşmasını sağladı.

Multiple Man Jamie Madrox, yeni yetenekler ve özellikler kazanabilen Marvel süper kahramanları arasında özel bir yerde duruyor. Çok hızlı bir şekilde öğrenemiyor olsa bile Jamie birçok beceriyi aynı zamanda kazanabilecek klonlara sahip. Hem de bu becerileri sanki yıllarca çalışmış gibi kazanabiliyor. Bu nedenle Jamie Madrox’u en yetenekli Marvel Evreni karakteri ilan etmekte bir sakınca yok.