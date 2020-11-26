Sıfırdan Python, Java ve C# Eğitimi İçeren 100 Saatlik Kurs

Programlama alanına giriş yapmak isteyenler, ancak Türkçe kaynak sıkıntısı çekenler için Udemy’deki en kapsamlı eğitimlerden birisi 27,99 TL’ye düştü. Programlama üzerine iyi bir kitabın neredeyse 4’te biri fiyata sıfırdan Python, Java ve C# eğitimi alabilirsiniz. Kursun içeriğindeki detayları da açıkladık.

Udemy’ningerçekten emek harcayacak herkes için aranan programcı olma imkanı sunduğu 100 saatlik programcılık kursu oldukça makul bir indirime girdi. Python, Java ve C# içeren kursu bir kez satın aldığınızda, boyu erişim imkanınız bulunur. Programlama dillerinin günümüzde en az yabancı dil kadar önemli hale geldiğini düşündüğümüzde, kaliteli bir kursu her zaman el altında bulundurmanın ne kadar gerekli olduğunu da anlayabiliriz.

Tabii ki herkes iyi birer programcı olamıyor, ancak iyi bir eğitim ile isteyen ve çalışan herkes bu dünyada kendisine yer bulabiliyor. Aranan programcı yapma iddiası taşıyan kursun en öne çıkan yönü sürekli güncel kalması. Bu sayede yeni başlayanlar, anlamakta zorlanacakları güncel trendleri takip etme endişesi yaşamıyor, her zaman en yeni bilgilerle eğitimi alıyorlar. Kursun içeriği, programlama dünyasındaki eğilimlere göre değişiyor. Eğitmen Engin Demiroğ, 43 bin öğrencisine düzenli olarak bilgi veriyor.

Programlamaya girişten Python, Java ve C# uzmanlığına uzanan yol tek bir kursta:

Kurs kapsamında Python, JAVA ve C# ile veri tabanı ve nesne yönelimli programlama,

JavaScript, TypeScript, React, Angular, HTML, CSS, Bootstrap dilleri,

Python ile veri işleme ve modelleme ve makine öğrenmesi,

Flutter ve Dart ile mobil programlama,

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz kursa başlamak için herhangi bir programlama bilgisine sahip olmanıza gerek yok. Üstelik kursu tamamladığınızda 100’den fazla uygulama yapmış olarak öğrendiklerinizi pekiştirmiş duruma geleceksiniz. Elbette bu uygulamaları ders harici saatlere planlayıp deneyimlerinizi daha üst düzeye çıkarabilirsiniz.

11 makale, 23 indirilebilir kaynakla desteklenen Aranan Programcı Olma Kamp Kursu, Udemy profilinizde ömür boyu erişime açık şekilde duracak. Bir kez satın aldıktan sonra dilediğiniz zaman erişip eğitime devam edebilirsiniz. Üstelik kurstan memnun kalmadığınızda 30 gün içinde iade garantisi de bulunuyor, ancak bu içeriğe sahip bir eğitimden memnun kalacağınızı düşünüyor ve size tavsiye ediyoruz.

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