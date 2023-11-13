Nissan, üçüncü nesil crossover'ı Qashqai e-Power için yeni özel versiyonları tanıttı. Bu modellerde siyah tasarım unsurları dikkatleri üzerinde topladı.

Nissan, geçtiğimiz yıl yeni e-POWER güç aktarma sistemini tanıtmıştı. Bu sistem, üçüncü nesil Qashqai ile birlikte gelmişti. Şimdi, özel tasarlanmış Qashqai e-POWER Designpack Black Edition yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni özel versiyonda bazı stil değişiklikleri göze çarpıyor. İnci Beyazı ya da Bulut Gri renk seçenekleri sunulan versiyonda gövde ve tavan ise siyah renkte ancak tavan için gri renk seçeneği de bulunuyor. Ayrıca bu modelde jantlar da siyah ve beş kollu.

Siyah tasarım odağı, farklı renk seçenekleri

Nissan'ın Londra'da bulunan tasarım stüdyosu tarafından geliştirilen model hakkında Nissan AMIEO (Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya) Ürün Stratejisi ve Fiyatlandırma Başkan Yardımcısı Arnaud Charpentier bir açıklama yaparken, “Qashqai e-POWER'ı pazara sunduğumuz günden bu yana küresel çapta aldığımız olumlu tepkilerden, müşterilerin prize takma gereksinimi olmadan elektrikli araç sürüş keyfini yaşama fikrini çok sevdiğini gördük. Şimdi, Qashqai e-POWER Black Edition ile bu özelliklere daha göz alıcı bir tarz da ekliyoruz. Böylece mantığın ön planda olduğu bir seçime duygu da katıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu versiyonda aracın içinde de bazı değişiklikler söz konusu. Ön kapılar açıldığında iç kısımda Qashqai yazan aydınlatma göze çarpıyor. Ayrıca araçta, önsezili akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı kör nokta önleme sistemi, akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi, LED ön ve arka farlar, LED ön sis farları, kablosuz akıllı telefon şarjı ve BANDAI NAMCO imzalı uyarı sesleri gibi pek çok özellik yer alıyor.