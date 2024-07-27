Restoran menülerinden ürün ambalajlarına, reklam panolarından mobil uygulamalara kadar her yerde bu küçük siyah beyaz kareleri görüyoruz. Teknolojinin hızla ilerlediği dünyamızda vazgeçilmezlerden olan QR kodların nasıl çalıştığını ve aslında ne olduğunu biliyor musunuz?

Teknoloji meraklılarının ilgisini daha çok çekecek biliyoruz ama içeriğimize girdiyseniz zaten siz de onlardan birisisiniz.

O zaman kullanırken “Ben bunun nasıl çalıştığını biliyorum!” diye en azından kendinize hava atabileceğiniz bilgileri aktaralım.

“QR Kod nedir?” sorusu ile başlayalım.

QR kodu yani Quick Response (Hızlı Yanıt) kodunun kısaltması. İlk olarak 1994’de Japonya'da otomotiv endüstrisi için geliştirildi. QR kodları, iki boyutlu bir barkod türü ve kare şeklinde bir desen içeriyor. Bu desen, kodlanan bilgiyi depoluyor ve hızlı bir şekilde erişilmesini sağlıyor.

QR Kodların Çalışma Prensibi

Veri Depolama

QR kodları; sayılar, harfler, karakterler ve hatta URL'ler gibi çeşitli veri türlerini depolayabiliyor. Bir QR kodunun içinde, veriler kare içindeki siyah ve beyaz modüller (kareler) aracılığıyla temsil ediliyor. Modüller ise ızgara benzeri bir yapıda düzenleniyor.

Kodlama ve Hata Düzeltme

QR kodları, veriyi depolamak için Reed-Solomon hata düzeltme algoritması kullanıyor. Bu algoritma aslında kodun bir kısmı hasar görse bile bilgilerin okunabilir olmasını sağlıyor. Örneğin, bir QR kodunun yüzde 30'u hasar görse bile veri hâlâ doğru şekilde okunabiliyor.

QR Kod Oluşturma

QR kodları oluşturmak oldukça basit bir işlem. QR kod oluşturucu yazılımı veya çevrim içi bir araç kullanarak, kodlamak istediğiniz veriyi girersiniz ve yazılım bu veriyi modüllere dönüştürerek QR kodunu oluşturur. Bu kod daha sonra basılabilir veya dijital ortamda da kullanılabilir.

QR Kod Okuma

Bildiğiniz gibi QR kodlarını okumak için bir akıllı telefon veya QR kod tarayıcıya ihtiyacınız var. Telefonunuzun kamerasını QR koda doğrulttuğunuzda, kod tarayıcı yazılımı modülleri analiz eder ve kodlanmış veriyi çözer.

Bu işlem, saniyeler içinde gerçekleşir ve sizi ilgili web sitesine yönlendirebilir, bir metni gösterebilir veya bir uygulamayı başlatabilir.

QR kodlar güvenli mi?

QR kodları genellikle güvenli kabul edilse de bazı güvenlik riskleri de bulunuyor. Kötü niyetli kişiler, zararlı yazılımlar içeren veya kimlik avı saldırıları düzenleyen QR kodlar oluşturabiliyorlar.

Bu tür kodlar, kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirebiliyor veya kişisel bilgilerini çalmaya çalışabiliyor. Bu nedenle, QR kodlarını tararken dikkatli olmanız ve sadece güvenilir kaynaklardan gelen kodları kullanmanız gerekiyor.

QR kodlarının güvenli kullanımını sağlamak için bazı önlemler alınabilir.

Tarayıcı uygulamaları kullanırken otomatik URL açma özelliğini devre dışı bırakmak ve önce URL’yi kontrol etmek faydalı olabilir. Ayrıca işletmeler ve kurumlar, QR kodlarını güvenli bir şekilde oluşturmak ve kullanıcılarına güvenilir QR kodları sağlamak için güvenilir QR kod oluşturma yazılımlarını kullanmalı.

Bir sonraki QR kod taramanızda artık nelere dikkat edeceğinizi de böylelikle öğrenmiş oldunuz.

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