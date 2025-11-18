Tümü Webekno
Biz Daha QLED'e Geçemedik: TV'lere Çağ Atlatacak QRED Teknolojisi Duyuruldu

Araştırmacılar, televizyonlara çağ atlatacak QRED ekran teknolojisi geliştirildiğini açıkladı. Henüz erken aşamalarında olan bu teknoloji, büyük avantajlar sunacak.

Biz Daha QLED'e Geçemedik: TV'lere Çağ Atlatacak QRED Teknolojisi Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Televizyon, monitör gibi ürünleri satın alırken en çok dikkat edilen konulardan biri ekran teknolojileridir. Şu anda piyasada OLED, QLED, mini LED, LED gibi her birinin kendine has avantajları olan paneller bulunuyor. Şimdi ise araştırmacılar, bunlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu.

Almanya’da gerçekleştirilen SID-MEC konferansında açıklamalarda bulunan araştırmacılar, “QRED” olarak adlandırılan yepyeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu teknoloji, televizyonlarınızdaki izleme deneyiminize çağ atlatma potansiyeline sahip.

Daha fazla parlaklık, daha iyi HDR ve daha düşük enerji tüketimi sunacak

tv

Araştırma henüz çok erken aşamalarında. Yani gerçekten ürünlerde kullanılmasına daha uzun bir süre var. Yeni teknolojide “kuantum çubukları” olarak adlandırılan daha uzun nano malzemeler kullanılıyor ve kullanıcılara ekranlarda QLED’lerden çok daha ileri seviye bir deneyim vadediliyor.

Açıklamalara göre watt başına çok daha fazla ışık sağlayabilen yeni teknoloji, bir gün ekranları** çok daha parlak hâle getirme** potansiyeline sahip. Öte yandan daha etkileyici HDR ve çok daha iyi enerji verimliliği sunabileceği belirtilmiş. Hâlâ ürünlerde kullanılması için zaman gerekse de gerçekleştirilen testlerin başarılı olduğu da gelen bilgiler arasında. QRED, şu anda kullanılan kuantum noktalarının aksine nanokristallerin belli bir yönde hizalanmasını sağlıyor. Böylece parlaklıktan ödün vermeden daha az güç tüketimi sağlanabiliyor. Bu, TV üreticilerinin yıllardır peşinde olduğu bir şey olduğu için çok büyük bir gelişme.

Şimdilik QRED olarak isimlendirilen bu teknoloji şu anda bir laboratuvar projesi konumunda. Araştırmacılar, gerekli testleri gerçekleştirip son kullanıcıya uygun hâle getirmeye çalışacak. Gerekli olgunluğa ulaşırsa önümüzdeki yıllarda televizyonlarda kullanıldığını görebiliriz.

OLED, QLED ve LED: Hangisi Daha İyi ve Neden? OLED, QLED ve LED: Hangisi Daha İyi ve Neden?
