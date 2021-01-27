Qualcomm, otomobillere gelişmiş kablosuz bağlantı özellikleri getiren ve araç içi gelişmiş özellikleri mümkün kılan 4. Nesil Snapdragon Otomotiv Kokpit Platformu'nu duyurdu.

Daha çok akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirdiği işlemcileriyle bilinen Qualcomm, otomobillerin her geçen gün biraz daha dijitalleşme ile birlikte bu sektördeki yatırımlarını da artırıyor. Son olarak Automotive Redefined: Technology Showcase etkinliğinde sahne alan çipset devi, 4. nesil Snapdragon Otomotiv Kokpit Platformu’nu duyurdu.

Yüksek performanslı bilgi işlem, bilgisayar görüşü, yapay zeka ve çoklu sensör işleme için bir merkez niteliği taşıyan 4. nesil Snapdragon Otomotiv Kokpit Platformu; giriş, orta ve süper seviye bilgi işlem platformları için Performans, Premiere ve Paramount şeklinde üç ayrı performans versiyonuyla geliyor ve yaşam boyu kablosuz güncelleme desteği sunuyor.

Qualcomm, otomobilleri bulut üzerinden birbirlerine bağlamayı vadediyor

Qualcomm’un yeni Snapdragon Otomotiv Kokpit Platformu bünyesinde 6. nesil Kryo CPU'lar, Hexagon işlemciler, Qualcomm yapay zeka motoru, 6. nesil Qualcomm Adreno GPU'lar,ve Spectra ISP'ler bulunuyor. Söz konusu birimler sayesinde otomobiller; gelişmiş baş üstü göstergesi (AR-HUD), bilgi eğlence ve kabin için izleme servisleri sunuyor.

Qualcomm, aynı etkinlikte duyurulan Snapdragon Automotive 4G ve 5G Platformları ile ise kablosuz bağlantı yeteneklerini artırmış oluyor. Entegre Hücresel Araçtan Her Şeye (C-V2X), Wi-Fi, Bluetooth ve diğer hassas konumlandırma teknolojileri için destek sunan Snapdragon Automotive 4G ve 5G Platformları, daha üst düzey bir deneyim için araçları bulut üzerinden birbirine bağlayabiliyor.

Qualcomm‘un otomotivden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Nakul Duggal, 4. nesil Snapdragon Otomotiv Kokpit Platformu ve Snapdragon Automotive 4G ve 5G Platformları ile endüstrinin en gelişmiş dijital kabin çözümlerini sunmaya çalıştıklarını ifade ederken; bu platformlara sahip araçların 2021 yılında piyasaya sürüleceğini ifade etti.