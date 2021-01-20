MediaTek, Dimensity 1100 ve 1200 İşlemcilerini Duyurdu

MediaTek, üst seviye akıllı telefonları hedefleyen yeni nesil işlemcileri Dimensity 1100 ve Dimensity 1200'ü duyurdu. Özellikle Dimensity 1200, hem performans hem kamera hem de ekran konusunda dikkat çeken özelliklere sahip.

Dimensity serisi ile önemli bir çıkış yakalayan ve giriş segmentinin yanı sıra orta ve üst segmentte de Qualcomm’un tahtına göz koyan MediaTek, üst seviye akıllı telefonları hedefleyen Dimensity 1000 serisinin yeni nesil işlemcileri Dimensity 1100 ve Dimensity 1200’ü duyurdu.

MediaTek, 5G destekli Dimensity işlemcileri ile hala “premium” segment akıllı telefonların ulaştığı performans seviyesine ulaşamamış olsa da özellikle geçtiğimiz mayıs ayında duyurulan Dimensity 1000 Plus işlemci, üst segmentte Qualcomm işlemcilere uygun fiyatlı bir alternatif olmayı başarmıştı. Şirket, bu önemli avantajı yeni nesil işlemcileri ile de sürdürmeyi hedefliyor.

Dimensity 1200, 3.0GHz ana işlem çekirdeği ile üst düzey performans vadediyor

Performans ve verimliliği 7nm Dimensity 1000 Plus’ın bir adım ötesine taşıyan Dimensity 1100 ve Dimensity 1200, TSMC’nin 6nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş durumda. Yeni işlemcilerin her ikisi de 8 çekirdekli bir yapıya sahip olmasına rağmen üst model olan Dimensity 1200’de performans çekirdeği olarak 1 adet 3.0GHz Cortex-A78, 3 adet 2.6GHz Cortex-A78; alt model Dimensity 1100’de ise 4 adet 2.6GHz Cortex-A78 bulunuyor.

Her iki işlemci de 2133MHz 4x LP4x bellek ve çift bant uFS 3.1 depolama standartlarını destekliyor. Dimensity 1200’de 200 MP’e kadar tek kamera desteği, Dimensity 1100’de ise 108 MP’e kadar tek kamera desteği bulunuyorken; 32 MP + 16 MP çift kamera desteği, her iki çiftlemcinin ortak özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

Dimensity 1200, Full HD+ çözünürlükte 168 Hz’e kadar ekran yenileme hızı sunabiliyor

Hem Dimensity 1200 hem de Dimensity 1100, QHD+ çözünürlükte 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Ancak Full HD+ çözünürlükte Dimensity 1200’ün yenileme hızı 168 Hz’e kadar çıkarken Dimensity 1100’ün yenileme hızı 144 Hz’de kalıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve 6Ghz altı 5G bağlantı desteğinin de yine her iki işlemci için ortak olduğunu belirtelim.

Orta ve üst segmentteki fiyat/performans odaklı akıllı telefonlarda karşımıza çıkması muhtemel Dimensity 1100 ve Dimensity 1200 işlemcili ilk cihazların 2021 1. çeyreğin sonlarında tanıtılması bekleniyor. Söz konusu işlemciye sahip ilk akıllı telefonların Xiaomi, OPPO, Vivo ya da Realme’ye ait olması muhtemel.