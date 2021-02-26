Qualcomm, 680 Milyon Dolarlık Davayla Karşı Karşıya

Çip piyasasının hakim isimlerinden olan Qualcomm, 680 milyon dolarlık bir tazminat davasıyla karşı karşıya. Şirket, bir tüketici derneği tarafından açılan davayı kaybederse Birleşik Krallık'taki Apple ve Samsung kullanıcılarına ödeme yapmak zorunda kalacak.

ABD merkezli işlemci üreticisi Qualcomm, Birleşik Krallık'taki kullanıcılara toplamda milyonlarca dolar ödemek zorunda kalabileceği bir tüketici davasıyla karşı karşıya. Ülkenin önde gelen tüketici derneklerinden olan "Which?", Snapdragon yongalarıyla tanınan üreticiye rekabet yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla 683 milyon dolarlık tazminat davası açıyor.

Davayı açan dernek, Qualcomm'un patent lisanslama ve işlemci pazarındaki hakimiyetini, Apple ve Samsung'a teknoloji lisanları için yüksek ücretler uygulayarak kullandığını ve bu yüksek ücretlerin akıllı telefon fiyatlarına yansıdığını iddia ediyor. Dava Qualcomm'un aleyhinde sonuçlanırsa 2015 yılından beri Apple veya Samsung cep telefonu alan kişiler, satın aldıkları telefon sayısına ve türüne bağlı olarak 24 ila 42 dolar arasında tazminat alacak.

Qualcomm, iddiaları reddediyor:

BBS News'e konuşan bir şirket sözcüsü, davacıların da farkında olduğu üzere bu iddiaların geçen yaz Amerika Birleşik Devletleri Dokuzuncu Temyiz Mahkemesinde yargıçlar kurulu tarafından oybirliğiyle yalanlandığını söyledi.

'Which?' derneğinin belirttiği tazminat tutarı olan 683 milyon dolar, Qualcomm'un geçtiğimiz yılki gelirinin %2,8'inden biraz fazlasına denk geliyor. Başı bu tür tekelcilik davalarıyla uzun süredir dertte olan Qualcomm, yalnızca Asya'da 2,6 milyar doları aşan cezalarla karşı karşıya kalmıştı.

Bununla birlikte geçtiğimiz yıllarda AB Komisyonu, sadece kendi çiplerini kullanması için Apple'a ödeme yaptığı ve bu yolla diğer rakiplerini engellediği tespit edilen Qualcomm'a 997 milyon euroluk ceza kesmişti.