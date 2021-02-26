VPN sağlayıcısı Surfshark, toplam 85 ülkedeki 'dijital yaşam kalitesinin' ne durumda olduğunu gösteren bir araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre ev ve mobil internet bağlantıları için ne kadar çalışılması gerektiği de ortaya çıktı.

Salgının da etkisiyle internetin iletişimin temel direği olduğu bir kez daha kanıtlandı. Ancak yeryüzündeki türlü eşitsizlikler, internete erişim ve genel anlamda internet kullanma tecrübesi konularında da kendini gösteriyor. 2020’de dünyada dijital yaşam kalitesinin ne durumda olduğunu inceleyen araştırmanın sonuçları yakın zamanda yayımlandı.

Dijital Yaşam Kalitesi rapruna göre; internet fiyatlarının uygunluğu, internet kalitesi, elektronik altyapı, elektronik güvenlik, elektronik hükûmet kriterleri dijital yaşam kalitemizi derinden etkiliyor.

85 ülkeyi kapsayan, 2020’de Dijital Yaşam Kalitesi konusunda yapılan araştırmanın en çarpıcı bulguları:

Araştırılan 85 ülkeden yüzde 75’inin internet kullanabilmek için küresel ortalamaya kıyasla daha fazla çalışması gerekiyor.

Küresel ortalamada, insanların en ucuz genişbant internet paketini ödemek için bile ayda 3 saat 48 dakika çalışması gerekiyor.

çalışması gerekiyor. Küresel ölçekte, mobil internet genişbant internete kıyasla 23 kat daha ucuz.

Araştırmaya dahil edilen 85 ülke içinde Türkiye, dijital yaşam kalitesi açısından 44. sırada yer alıyor.

yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, kişisel verileri koruma konusunda en başarılı ülkeler konumunda.

Bu ne yaman çelişkidir: Dünyanın en yavaş interneti aynı zamanda en pahalı interneti oldu:

Rapora göre dünyanın en yavaş interneti Afrika kıtasında bulunuyor ve Afrika ülkeleri; aynı zamanda internete en çok para harcayan ülkelerin başında geliyor.

Bir aylık ev interneti için hangi ülke ne kadar çalışıyor?

Türkiye: 1 saat 55 dakika

Norveç: 1 saat 54 dakika

Çin: 40 dakika

ABD: 52 dakika çalışıyor

Nijerya’da yaşayanların Wi-Fi bağlantısına sahip bir aylık ev interneti hizmetine ulaşmaları için alabilmek için tam 34 saat çalışması gerekiyor; Kanada’da yaşayanlar aynı şey için sadece 7 dakika çalışıyor.

Peki mobil internet için durum ne?

İsrail’de 17 saniye

Azerbaycan’da 19 saniye

Polonya’da 24 saniye

Türkiye’de 9 dakika

Yunanistan’da 43 dakika

Panama’da 44 dakika

Haberin başında da belirttiğimiz gibi mobil internet genişbant internete göre 23 kat daha ucuz . En ucuz 1 GB mobil interneti satın alabilmek için çalışılması gereken ortalama süre 10 dakika. Ancak bu süre ülkeden ülkeye değişiyor. Türkiye'de 1 GB mobil internet erişimi için ortalama 9 dakika çalışmak gerekiyor.

İnternetin uygun fiyatlı olması ne ile ilgili?

Araştırma gösteriyor ki internetin makul fiyatlı olmasıyla ülkenin gayrisafi milli hasılası arasında bir ilişki yok. Mesela gayrisafi milli hasıla sıralamasında aşağı sıralarda olan İran, küresel çapta uygun fiyatlı internet kullanan ülkeler arasında beşinci sırada. Yine kişi başına düşen GSMH’nin nispeten yüksek olduğu Orta Doğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn internet kalitesi ve elektronik güvenliğin düşük olması sebebiyle vatandaşlarına kaliteli bir dijital yaşam sağlayamıyor.

İnternetin uygun fiyatlı olması ≠ Kaliteli dijital yaşam

İnternetin makul fiyatlı olması, internete erişilebilirlik konusunda kilit rol oynuyor. Ancak bu ikisi doğru orantılı olmak zorunda değil. Mesela Doğu ve Güney Avrupa’daki ülkelerde internet o kadar da ucuz değil ama oralardaki vatandaşların dijital yaşam kalitesi ortalamanın bir tık üstünde.

Dijital Yaşam Kalitesi'nin en yüksek olduğu ülkeler

Danimarka İsveç Kanada Fransa Norveç Hollanda Birleşik Krallık İsrail Japonya Polonya

Tabloya dair en dikkat çeken detay, İskandinav ülkelerinin dijital yaşam kalitesi konusunda üst sıralarda olması. Dijital yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 ülkeden 7’si Avrupa’da yer alıyor. Türkiye ise 85 ülkenin dahil olduğu araştırmada 44. sırada yer alıyor.

İnternet satın almanın (maddi açıdan) en uygun fiyatlı olduğu ülkeler:

İsrail

Kanada

Azerbaycan

Polonya

İran

Fransa

Danimarka

İsveç

Hindistan

Bulgaristan

İnternet satın almanın en zor olduğu ülkeler:

Nijerya

Honduras

Kolombiya

Panama

Meksika

Peru

Filipinler

Guatemala

Kosta Rika

Arnavutluk

En hızlı ve en sabit internete sahip olan ülkeler

Singapur

İsveç

Hollanda

Norveç

Danimarka

İsviçre

Kanada

Belçika

Avustralya

Estonya

En yavaş ve en kesintili internete sahip olan ülkeler

Sri Lanka

Filipinler

Cezayir

Peru

Nijerya

Nepal

Bangladeş

Hindistan

Pakistan

Endonezya

COVID-19’un internet kalitesine etkisi de raporun konusu oldu:

Geçtiğimiz Mart ayında milyonlarca insan aniden günde en az bir tane video konferansa katılmaya başladı. Haliyle internet kalitesi etkilendi. Karantinanın ilk ayında, araştırmaya dahil edilen 85 ülkeden 49’unda mobil internet hızı, 44 ülkede genişbant bağlantı hızı kötüleşti.