Qualcomm, otomobil dünyasının köklü firmalarından Ferrari ile stratejik teknoloji işbirliğini duyurdu. İki şirket arasında yapılan ortaklıkla Ferrari otomobillerde önümüzdeki dönemde Qualcomm teknolojilerine yer verilecek.

Günümüzün en büyük çip üreticilerinden birisi olan Qualcomm, otomotiv dünyasındaki varlığını da genişletmeye devam ediyor. Son olacak CES 2022 etkinliğinde Volvo, Honda, Renault ve General Motors gibi devlerle ortaklığını duyuran şirket, bugün yeni bir devle daha ortak olduğunu açıkladı. Bu isim, lüks spor otomobil üreticisi Ferrari oldu.

Otomobil dünyasının en köklü şirketlerinden birisiyle ortaklığını duyuran Qualcomm, Ferrari ile olan bu ortaklığın ‘stratejik teknoloji işbirliği’ olduğunu açıkladı. Bu da Qualcomm’un otomotiv sektöründe geliştirdiği teknolojilerin, son zamanlarda teknoloji konusunda büyük yeniliklere imza atan Ferrari’ye geleceğinin işareti oldu.

Qualcomm'un otomobil çözümleri Ferrari'ye geliyor:

Yapılan ortaklık kapsamında Ferrari, Qualcomm’un Snapdragon Digital Chassis isimli çözümlerine yer vermeye başlayacak. Qualcomm’un bu çözümleri, otomobilleri daha güvenli ve akıllı hale getirmeyi amaçlarken özelleştirme ve sürekli güncelleme gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Bu çözümler arasında otonom veya destekli sürüş yeteneği sunan Snapdragon Ride, araç içi deneyimler için Snapdragon Cockpit ve 5G ve LTE desteğinin araçlara eklenmesini sağlayan Snapdragon Auto Connectivity gibi çözümler de bulunuyor.

Bunun yanı sıra Qualcomm, Ferrari’nin dijital kokpitlerini de tasarlamak, geliştirmek ve entegre etmekle yükümlü olacak. Yani Ferrari’nin kokpiti, Qualcomm’un donanım ve yazılımına bağlı olacak. Son olarak anlaşma kapsamında Qualcomm, Scuderia Ferrari Formula 1 takımının da sponsoru olacak. Snapdragon logosu, Ferrari araçlarda yerini alacak.