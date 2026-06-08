Nokia N95 Half-Life denemesi, yıllar önce cebimize giren efsane telefonlardan birinin bugün bile neler yapabileceğini gösterdi. Geliştirici Dante Leoncini’nin çalışması, retro oyun tutkunlarını heyecanlandırırken eski mobil donanımların sınırlarını yeniden gündeme taşıdı.

Bir dönemin “telefon dediğin budur” dedirten modellerinden Nokia N95, yıllar sonra bu kez bambaşka bir nedenle karşımızda. 2007’de çıkan telefon, teknoloji tarihinin en unutulmaz oyunlarından Half-Life’ı çalıştırmayı başardı. Üstelik bu deneme, yalnızca ekranda oyun açmaktan ibaret değil.

Arjantinli geliştirici Dante Leoncini’nin projesi, eski cihazlarla yapılan retro denemelerin neden hâlâ bu kadar ilgi gördüğünü çok iyi anlatıyor. Çünkü burada karşımızda modern bir telefon ya da güçlü bir el konsolu yok. 332 MHz işlemcili, Symbian işletim sistemli bir Nokia N95 var.

Cebimizde taşıdığımız eski efsane, yıllar sonra yeniden sahnede

Tom’s Hardware’ın aktardığı bilgilere göre Dante Leoncini, orijinal Half-Life’ı Nokia N95 üzerinde 30 FPS seviyesine ulaştırdı. Geliştirici, projeye fare ve klavye desteği de ekledi. Oyun tamamen sorunsuz şekilde çalışmıyor ama zaten cihazın böyle bir amacı da bulunmuyordu.

Nokia N95’in teknik özelliklerine bugün bakınca bu sonuç daha da ilginç hâle geliyor. Telefonda 332 MHz Texas Instruments OMAP 2420 işlemci, PowerVR MBX grafik birimi, 64 MB RAM ve 240x320 piksellik ekran bulunuyordu. Yani bugünün standartlarına göre çok zayıf görünen donanım, 1998 çıkışlı bir PC klasiğini taşımayı başardı.

Bu iş yalnızca “eski telefonda oyun açıldı” meselesi değil

Buradaki asıl dikkat çekici nokta, Half-Life’ın Nokia N95’te çalışmasının sıradan bir emülasyon denemesi olmaması. Cihaz ARM tabanlı bir işlemciye ve Symbian işletim sistemine sahip olduğu için oyunun PC sürümünü doğrudan çalıştırmak mümkün değil. Bu yüzden özel bir yerel yapılandırma gerekiyor.

Half-Life portlarında akla genellikle GoldSrc uyumlu açık kaynak motor Xash3D geliyor. Ancak Leoncini’nin bu denemede Xash3D kullanıp kullanmadığı netleşmiş değil. Yine de bu tarz projeler, oyunların yıllar sonra bambaşka cihazlarda yeniden hayat bulmasını sağlayan teknik emeği görünür kılıyor.