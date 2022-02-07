Uluslararası Otomobil Festivali'nde juri, 2022'nin en güzel otomobilini seçti. Ödül, Fransa merkezli otomobil üreticisi DS'e gitti. Şirketin 2022 yılında Türkiye'ye de gelecek modeli 4 isimli modeli, 2022'nin en güzel otomobili unvanına sahip oldu.

Bu yıl 37. kez düzenlenen Uluslararası Otomobil Festivali'nde jüri, 2022 yılının en güzel otomobilini seçti. Jüri tarafından yapılan açıklamalarda, yılın en güzel otomobilinin DS 4 olduğu ifade edildi. Fransız otomobil üreticisi DS, bu ödülle son sekiz yılda yedinci kez "en güzel" ödülünün sahibi oldu.

Konuyla ilgili açıklamalar, DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz tarafından yapıldı. Metroz, "Yılın En Güzel Otomobili ödülü, DS 4'ü ortaya koyan tüm çalışanlarına verilmiş bir ödül. Çizim aşamasına geçmeden önce otomobilin teknik platformunu modellemek için mühendislerimizle iki yıl çalıştık. Tasarım sürecine geçtiğimizde, yeni bir konsept ortaya koymak için oldukça geniş bir hareket alanına sahip olduk. Geçtiğimiz yıl yine Uluslararası Otomobil Festivali tarafından ödüllendirilen DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alan DS 4, şimdiye kadar görülmemiş orantılarıyla segmentinde benzersiz bir tasarıma sahip. Otomobilin tasarımı büyük jantlar üzerine yerleştirilmiş, atletik, fazlasıyla kaslı ve kompakt hatlar ile ifade ediliyor. Aerodinamik, verimli ve karizmatik bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

Karşınızda, 2022'nin en güzel otomobili DS 4

2022 yılında piyasaya sürülecek DS 4, gerçekten de Thierry Metroz'un dediği gibi benzersiz bir yapıya sahip. Tasarım açısından otomobil, SUV ve hatchback arasında sıkışıp kalan araç, daha ilk görüşte kendine hayran bırakıyor. Matrix LED farlar, tamponun en altına kazanan uzanan şerit LED'ler ve çift renkli yapı derken aracın genel tasarımı, benzerlerinden tamamen ayrılıyor. Bu arada; aracın arka kısmındaki ince yapılı aydınlatma ve çift egzoz çıkışının DS 4'e farklı bir hava kattığını da belirtelim.

DS, premium özelliklere sahip otomobillere odaklanan bir şirket. DS 4'te de lüksün anlamını açık açık görüyoruz. Zira iç kısma baktığımız zaman sadelik ile şıklığın bir araya geldiğine şahitlik ediyoruz. Alcantara kumaş kaplama, ambiyans aydınlatma, buton şeklinde vites, dijital gösterge ekranı ile konsola gömülü multimedya ekranı, DS 4'ün iç tasarımındaki detaylar olarak karşımıza çıkıyor.

2022 model DS 4'te 180 beygir gücündeki benzinli motora eşlik eden 110 beygirlik bir elektrik motoru bulunuyor. Bu elektrik motoru araca 50 km civarı menzil sunuyor. Buradan, aracın motor tipinin hibrit olduğunu anlayabilirsiniz. Öte yandan; araçtaki DS Drive Assist 2.0 kullanıcıya yarı otonom sürüş deneyimi sunarken DS Active Scan Suspension teknolojisi ise tüm tekerlerin süspansiyonlarını bağımsız olarak yönetiyor. Böylelikle hem sürücü hem de yolcular için olağanüstü konfor sunulmuş oluyor.