Android'in en çok sorun yaşadığı alanlardan biri olan işletim sistemi güncellemeleri için Google ve Qualcomm, 4 yılı güvenceye alacak önemli bir anlaşmaya imza attı.

Android işletim sistemiyle ilgili en önemli sorunlardan biri, cihazların güncelleme açısından karşılaştığı sorunlardı. Özellikle 2018 öncesinde güncellemeler oldukça karmaşık ve de gecikmeli olarak gelebiliyordu.

Daha sonra, Android 8 ile birlikte Google yeni Project Treble sayesinde güncelleme konusunda büyük bir adım atmıştı. Bu özellik sayesinde artık üreticiler, tek bir kısmı tek başına ele alarak işleyebiliyor ve daha hızlı güncelleme yayabiliyordu. Şimdi Qualcomm da projeye katılıyor.

4 yıllık güvenlik güncellemeleri

Temel olarak Treble Projesi sayesinde Android farklı parçalara ayrılıyor ve bu farklı parçalardan hangilerinin güncellenmesi gerekiyorsa o kısım güncellenebiliyordu. Böylece üreticiler çok daha hızlı bir şekilde güvenlik yaması ya da güncelleme yayınlayabiliyordu. Yine de bu yeterli değildi.

Google ve Qualcomm'un yeni ortaklığı ile Treble projesi daha da gelişiyor. Pek çok farklı cihazda kullanılan Android, üreticilerin kendi eklentilerini yapmaları şeklinde güncelleniyordu. Farklı çip setleri için işletim sisteminin farklı varyasyonlarının tasarlanması gerekiyordu. Bu da üreticiler için ciddi bir yük anlamına geliyordu.

Android 11 ve Snapdragon 888 ile birlikte bütün üreticiler temelde aynı işletim sistemi çerçevesini kullanmaya başlayacak. Böylelikle üreticilerin her birinin kendisi için ayrı bir Android şekillendirme derdi ortadan kalkacak. Bu yöntemle en az 4 yıllık güvenlik güncellemesi de garantiye alınacak.

İpler üreticilerin elinde

Tabii Treble Projesi, genel olarak baktığımızda sektördeki üreticiler üzerinde bir yaptırıma sahip değil. İsteyen üreticiler bu güncellemelerden yararlanmayıp tamamen kendi bildikleri şekilde bir çalışma da yapabilir. Bu açıdan bir zorlama söz konusu değil.

Yeni sistem sayesinde akıllı cihazlar yıl içerisinde daha çok büyük güvenlik güncellemesi alabilecek, ayrıca sorunların çözümü için daha hızlı şekilde geliştirmeler yapılabilecek. Böylece Android, güvenlik açısından da seviye atlamış olacak.