Microsoft, Chromium tabanlı Edge için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, Edge'deki tarayıcı geçmişi ile sekmelerin, Android ve masaüstü sürümlerde senkronize şekilde kullanılmasını mümkün kılıyor. An itibarıyla beta sürümde kullanılabilen özellik, birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Chromium tabanlı internet tarayıcısı Edge'de yeni bir özellik kullanıma sundu. Bu özellikle birlikte Edge kullanıcıları, uygulamanın masaüstü sürümüyle Android sürümünü, birbiriyle senkronize edilmiş bir şekilde kullanabilecekler.

Edge geliştiricilerinin hazırladığı yeni özellik, hem tarayıcı geçmişi hem de sekmeler için kullanılabilecek. Yani artık hem geçmişinize hem de kaydettiğiniz simgelere, Android ile masaüstü sürüm üzerinden erişebileceksiniz. Ancak bu özellik şu an için beta sürümde. Yani kullanıcılar, bu özelliği deneyimlemek için kısa bir süre daha beklemek durumundalar. Neyse ki Microsoft, beta sürümlerinde test ettiği özellikleri birkaç gün hafta içinde kullanıma sunabiliyor.

Microsoft Edge'in yeni senkronizasyon özelliği işte böyle görünüyor

Edge'in yeni beta sürümlerinde gözlemlenen bilgilere göre kullanıma sunulacak özellik, fazlasıyla kolay bir kullanıma sahip olacak. Kullanıcılar, Ayarlar menüsüne yer alan "Senkronizasyon" alt menüsünden, tarayıcı geçmişlerini eşitleyebilecekler. Bir kez yapılacak olan eşitleme işleminden sonra kullanıcılar, tüm verilerine hem Android hem de masaüstü sürüm üzerinden erişme imkanı yakalayacaklar.

Aslına bakacak olursak Edge; şifrelerin, doldurma verilerinin ve koleksiyonlar gibi kullanıcılar için önemli olan verilerin senkronize edilmesine de imkan tanıyor. Yeni özellik, senkronizasyon işleminin kapsamının genişletilmesini sağlamış olacak. Tüm bunlara ek olarak şirket, yeni beta sürümlerde ödeme yöntemlerinin de senkronize edilmesine imkan tanımaya çalıştığını gösteriyor. Ancak bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şu an için bilinmiyor.