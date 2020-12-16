Daha önce izlediğiniz ve beğendiğiniz yapımları bir radyo tiyatrosu ya da bir podcast gibi dinlemek ister miydiniz? Netflix Android uygulaması tam da bunu sunuyor.

Geçtiğimiz ekim ayında, XDA Developers ekibi Netflix APK'sını incelemiş ve firmanın mobil uygulamaya sadece-ses özelliğini getirmeyi test ettiğini ortaya çıkarmıştı. Android Police'in haberine göre bu özellik, bazı kullanıcılara sunucu tarafındaki bir güncelleme olarak yansıdı.

Yeni özelliğin isminden de anlaşıldığı gibi sevdiğiniz programları dinlemeniz mümkün oluyor. Ekrana bakamayacağınız ya da başka bir iş için kullanacağınız, veri paketinizin yetmemesi gibi sorunlarla karşılaştığınız durumlarda bu özellik çok işe yarayacaktır.

Ses var, görüntü yok

Özelliği edinebilen az sayıda kullanıcı, tam ekran olarak izlediği yayınlarda ekranın üst kısmında "Video kapalı" düğmesini görebiliyor. Bu düğmeye basarak sadece ses modu aktifleştirildiğinde ise siyah bir ekran üzerinde kontrol düğmeleri ve parlaklık kontrol çizgisi yer alıyor.

Görünüşe göre Netflix bu özelliği Ayarlar kısmına da eklemiş durumda. Ayarlar düğmesine bastığınızda çıkan menüde üç farklı seçenek yer alıyor. Bu seçenekler ise daima açık, kulaklıklar ve kapalı olarak belirlendi.

Sadece ses özelliği çok yeni olarak kullanıcılara sunulduğu için, dünya çapında güncellemenin yayılması biraz daha fazla zaman alacaktır. Ayrıca bu özelliği kullanmak isteyenlerin, Netflix Android uygulamasının en güncel versiyonuna da ihtiyacı var.

Netflix ses içeriklerine yabancı değil

Netflix, halihazırda radyo programlarına ve podcast içeriklerine de yatırım yapıyordu. Sonuçta Spotify ve Apple Music gibi uygulamalar, Netflix'in doğrudan olmasa da rekabet ettiği firmalar arasında yer alıyordu. Haliyle firma bu pazarda da güçlü olmak istiyor.

Yeni özellik sayesinde daha az veri harcayarak Netflix kullanabilmek mümkün olacak. Ayrıca yolculuklar esnasında ya da çalışırken arka planda bir program dinlemek de mümkün hale gelecek. Özelliğin dünyanın geri kalanına ne zaman yayılacağı ise şu anda bilinmiyor. Özellik aktif hale geldiğinde hangi yapımları dinlemek isterdiniz?