İddiaya göre Qualcomm, birkaç ay önce ortaya çıkan Intel'i satın alma planlarından vazgeçti. Nedeni ise olası bir birleşmenin getireceği zorluklar.

Geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşen bazı iddialar, Qualcomm’un bir başka çip devi olan ancak son zamanlarda oldukça kötü bir dönemden Intel’i satın almak istediğini öne sürmüştü. Bu birleşmenin teknoloji sektörü tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olabileceği konuşuluyordu.

Bugün ise konu hakkında yeni bilgiler geldi. Bloomberg’ün aktardığına göre konuya yakın kaynaklar, Qualcomm’un Intel’i satın almaya olan ilgisinin azaldığını ifade etti.

Anlaşmanın beraberinde getirdiği zorluklar, birleşmeyi Qualcomm için daha az cazip hâle getirdi

İsimlerini paylaşmak istemeyen kaynaklar, Qualcomm’un satın alımdan uzaklaşmasının ana nedeninin olası bir anlaşmanın beraberinde getireceği zorluklar olduğunu belirtiyor. Ancak şirketin her zaman Intel’in belli bölümlerine ilgi gösterme ve yeniden satın alımı düşünme ihtimali olduğunu da ekliyor.

Anlaşmanın getirdiği zorlukları düşündüğümüzde Qualcomm’un uzaklaşması pek şaşırtıcı değil. Birleşme, Intel’in 50 milyar dolardan fazla borcunun üstlenilmesi ve zarar eden yarı iletken bölümünü yönetmek başta olmak üzere birçok finansal ve operasyonel problem getirecekti. Aynı zamanda bu kadar devasa bir satın alım, rekabet endişelerini artırarak dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerden baskıya ve incelemelere maruz kalacaktı. Bu sıkıntılı süreç de Qualcomm’un gözünü korkuttu.

Kendini yeniden inşa etmeye çalışan Intel, yapay zekâ yarışının çok gerisinde kalması nedeniyle kötü bir dönemden geçiyordu ve bu yüzden ismi satın alımlarla anılmaya başlamıştı. Milyarlarca dolar zarar ediyor, binlerce çalışanını kovuyordu. Şirketin bu kötü dönemden kurtulmayı başarıp başaramayacağını zaman gösterecek.