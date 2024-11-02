Geçtiğimiz yıllarda ekran kartı pazarına giren Intel'in gelecekte yeni ekran kartları üretmeyeceği konuşuluyor.

Intel, uzun yıllar boyunca yüksek performanslı işlemcileriyle tanınan bir şirket olarak iki yıl önce ekran kartı pazarında da rekabetçi bir giriş yapmayı hedeflemişti. Bu hedef doğrultusunda piyasaya sürülen Arc Alchemist serisi ile NVIDIA ve AMD’ye rakip olmaya çalışan Intel, görünüşe göre istediği başarıyı elde edemedi ve artık ekran kartı üretmeyi durduracak gibi görünüyor.

Son çeyrek kazanç toplantısında konuşan CEO Gelsinger, Intel’in yeni Lunar Lake mimarisi ve gelecekteki ürün planlamaları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Şirket işlemci tarafındaki geleceğe yönelik planlarına bu kazanç toplantısında yer verirken, ekran kartlarının geleceğine yönelik soru işaretlerini yanıtsız bıraktı.

Intel entegre grafik performansına odaklanmayı düşünüyor

Gelsinger, toplantıda Intel’in entegre grafik performansını geliştirmeye yoğunlaşacağını belirtirken, bu odaklanmanın özel GPU pazarındaki konumlarını nasıl etkileyeceği konusunda net bir açıklama yapmadı. Dahası Arc Alchemist serisinin merakla beklenen devam modeli Arc Battlemage’in adından bile bahsedilmemesi, Intel’in ekran kartı pazarındaki geleceğinin artık karanlıktan ibaret olduğunu düşündürüyor.

Intel’in Arc Alchemist serisiyle pazara girişi de sancılı olmuştu. Başta sürücü sorunlarıyla çıkan seri ardından performans beklentilerinin altında kaldı. Son dönemde ortaya çıkan bu yöndeki söylentiler, son çeyrek kazanç toplantısının ardından daha da ciddi bir şekilde konuşulmaya başlandı.

Elbette şirketten yapılan bu doğrultuda resmî bir açıklama yok fakat rekabetin her sektörde büyük önem taşıdığı düşünüldüğünde Intel'in ekran kartı pazarından çekilecek olmasının oyuncular dâhil olmak üzere pek çok kişi için kötü haber olarak yorumlanabilir.

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