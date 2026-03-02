Qualcomm, Wi-Fi 8 ve Bluetooth 7 Destekli Yeni Modemi Fastconnect 8800'i Duyurdu: İşte Özellikleri!

Qualcomm, yeni nesil cihazlarda kullanılacak modemi Fastconnect 8800'ü duyurdu. Wi-Fi 8 ve Bluetooth 7 desteğine sahip olan modem, inanılmaz yüksek hız ve menzil desteği ile dikkat çekecek.

Yarı iletken sektörünün bir numaralı ismi Qualcomm, düzenlediği bir etkinlikte mobil cihazlar için geliştirdiği yeni modemini duyurdu. "FastConnect 8800" olarak isimlendirilen modem, sahip olduğu Wi-Fi 8 ve Bluetooth 7 desteği ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

MWC 2026 etkinliklerinde duyurulan FastConnect 8800, 6 nm üretim mimarisi üzerine inşa edildi. 4x4 radyo konfigürasyonuna ev sahipliği yapan modem, bu özelliği sayesinde 11.6 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı sunabiliyor. Bu durum, mevcut FastConnect modemlerinden 3 kat fazla menzil sunulmasını da sağlayacak.

Bluetooth 7 ile kayıpsız ses dünyasında sınıf atlanacak!

Qualcomm'un yeni modeminin Bluetooth 7 desteği, kayıpsız ses tutkunu tüketiciler için önemli olacak. Zira bu teknoloji ile veri aktarım hızı, 2 Mbps'den 7,5 Mbps'ye yükselecek. Bu da destekleyen cihazlarda sunulacak kayıpsız ses kalitesinin en iyi seviyeye ulaşmasını sağlayacak.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamaya göre FastConnect 8800 çipi, bu yılın sonlarına doğru tüketicilerle buluşacak. Bu modem, büyük olasılıkla Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci ile sunulacak akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerde kullanılacak.