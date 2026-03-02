Tümü Webekno
Qualcomm, Wi-Fi 8 ve Bluetooth 7 Destekli Yeni Modemi Fastconnect 8800'i Duyurdu: İşte Özellikleri!

Qualcomm, yeni nesil cihazlarda kullanılacak modemi Fastconnect 8800'ü duyurdu. Wi-Fi 8 ve Bluetooth 7 desteğine sahip olan modem, inanılmaz yüksek hız ve menzil desteği ile dikkat çekecek.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yarı iletken sektörünün bir numaralı ismi Qualcomm, düzenlediği bir etkinlikte mobil cihazlar için geliştirdiği yeni modemini duyurdu. "FastConnect 8800" olarak isimlendirilen modem, sahip olduğu Wi-Fi 8 ve Bluetooth 7 desteği ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

MWC 2026 etkinliklerinde duyurulan FastConnect 8800, 6 nm üretim mimarisi üzerine inşa edildi. 4x4 radyo konfigürasyonuna ev sahipliği yapan modem, bu özelliği sayesinde 11.6 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı sunabiliyor. Bu durum, mevcut FastConnect modemlerinden 3 kat fazla menzil sunulmasını da sağlayacak.

Bluetooth 7 ile kayıpsız ses dünyasında sınıf atlanacak!

Qualcomm'un yeni modeminin Bluetooth 7 desteği, kayıpsız ses tutkunu tüketiciler için önemli olacak. Zira bu teknoloji ile veri aktarım hızı, 2 Mbps'den 7,5 Mbps'ye yükselecek. Bu da destekleyen cihazlarda sunulacak kayıpsız ses kalitesinin en iyi seviyeye ulaşmasını sağlayacak.

Snapdragon Wear Elite İşlemci Duyuruldu: İşte En İyi Akıllı Saatlere Getireceği Özellikler Snapdragon Wear Elite İşlemci Duyuruldu: İşte En İyi Akıllı Saatlere Getireceği Özellikler

Qualcomm tarafından yapılan açıklamaya göre FastConnect 8800 çipi, bu yılın sonlarına doğru tüketicilerle buluşacak. Bu modem, büyük olasılıkla Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci ile sunulacak akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerde kullanılacak.

