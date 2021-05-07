Qualcomm Nedeniyle Kritik Güvenlik Açığı Ortaya Çıktı

Android telefonlarda ortaya çıkan yeni bir güvenlik açığı ortalığı tam anlamıyla karıştırdı. Qualcomm Modem Interface’de yer alan açık nedeniyle tüm dünyadaki telefonların %30’u tehdit altında.

Qualcomm Snapdragon işlemcili telefonlar büyük bir tehlike altında. Bir siber güvenlik firmasının ortaya çıkarttığı açık nedeniyle birçok telefon dinlenme tehlikesi barındırıyor. 2021 yılında çıkan hemen her amiral gemisi telefonda bulunan işlemci nedeniyle ciddi bir sorun söz konusu. Samsung, Xiaomi, OnePlus gibi markaların tercih ettiği Qualcomm işlemciler üzerinde bulunan modemler güvenlik açığına sebebiyet veriyor.

Bu güvenlik açığı ile siber korsanlar, metin mesajlarınıza sızabilir, telefon görüşmelerinizi kaydedip dinleyebilir, SIM kart kilitlerinizi kırabilirler. Yeni telefonların birçoğunda bulunan mobil istasyon modemi nedeniyle hemen her Qualcomm modem bulunduran telefon tehdit altında. Check Point Research isimli bir araştırma firmasının raporuna göre Qualcomm, Kasım 2020’de 400’den fazla güvenlik açığını kapattı ancak bu yeni açık “mobil istasyon modeminden” kaynaklandığı belirlendi.

Mobil istasyon modemi Snapdragon 888 5G’yi de kapsıyor

2021’in büyük amiral gemisi telefonların tamamında yer alan Snapdragon 888 5G nedeniyle birçok iş insanı da tehlike altında. Amiral gemisi telefonları genelde tercih edenler yüksek gelir sahibi kişiler. Bu nedenle de gizlilik konusunda ciddi problemler yaşanması bekleniyor. CVE-2020-11292 kapsamında haziran ayı genel Android Güvenlik Bültenine dahil edilen açık ne zaman nasıl kapatılacak henüz belli değil.

Google’ın Haziran 2021’de yayınlayacağı yeni Android güncellemesinde açığı kapatmaya çalışacağı bildirildi. Ancak ortalama 1 ay içerisinde pek çok kişinin hacklendiği ortaya çıkabilir. Qualcomm ise tüketicilerin güvenlik güncellemesi almak için telefon üreticileriyle iletişime geçmelerini tavsiye etti. Elbette şu anda hangi cihazlara nasıl bir güvenlik güncellemesi gelecek belli değil.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dikkat dikkat “Apple kullanıcıları yaaa gördünüz mü?” yazabilirler.