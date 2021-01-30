Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 888 kullanan akıllı telefonlar listesini sizler için hazırladık. Özellikle yeni telefon alacaklar mutlaka incelemeli, bir anda bütün telefon tercihleriniz değişebilir.

Şu an için piyasada satışta olan Snapdragon 888'e sahip akıllı telefonların sayısı az, ancak 2021 boyunca pek çok modelde bu işlemciyi göreceğiz. Bu telefonların hepsi üst segment, hepsinin oyun ve gündelik performansı göz dolduruyor.

Qualcomm'un 5G destekli 2021'in en iyi telefonlarında bulunacak yonga seti Snapdragon 888; iPhone 12'lerdeki Apple A14 Bionic, Galaxy S21'lerdeki Exynoss 2100, Mate 40'lardaki Kirin 9000 ile rekabet halinde. Ancak SD 888'in bu üç dev rakipten önemli bir farkı var: Sadece tek bir markanın değil, pek çok markanın akıllı telefonunda yer alıyor.

Snapdragon 888 kullanan akıllı telefonlar:

Satışta olanlar Samsung Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra (Yurt dışı) Xiaomi Mi 11

2021 içerisinde çıkacak modeller Vivo iQOO 7 Asus ROG Phone 4 Xiaomi Blackshark 4 Oppo Find X3 Samsung Galaxy Note21 (Yurt dışı) Realme Race (Oyun telefonu)

Henüz kesinleşmeyenler LG V70 ZTE Nubia Red Magic 6 OnePlus 9 ve OnePlus 9T



Samsung Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra (Sadece yurt dışı):

Samsung’un amiral gemisi modeli S21, Snapdragon 888 kullanan akıllı telefon modelleri içerisinde ilk sıralarda yer alıyor. Oyun ve video performansı üst düzey olan S21 maalesef ülkemizde Exynos 2100 yonga seti ile satılmakta.

Xiaomi Mi 11:

Dünyanın ilk Snapdragon 888 yonga setini kullanan Xiaomi Mi 11 oyun ve kamera performansıyla akıllı telefon piyasasını sallıyor. 8K’ya kadar video çekebilen Xiaomi Mi 11’de performans problemi hiç yaşamıyorsunuz. Quallcom Snapdragon 888 yonga seti bir telefonu ne kadar üst seviyeye çekebilir bunu Xiaomi Mi 11’de görüyoruz. Ülkemizde henüz satışa çıkmayan Mi 11’in performans olarak tercih edilebilir, muazzam modellerden biri olacağı kesin.

2021 içerisinde çıkacak modeller:

Vivo iQOO 7:

Snapdragon 888 kullanacak akıllı telefon modellerinden biri olan Vivo iQOO 7, AnTuTu’da 750bin puanı aşan performans canavarı telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Çin’de 2021 yılında sert geçecek akıllı telefon rekabetinde piyasanın en iyisi olmak isteyen hemen her marka amiral gemisi telefonlarında Snapdragon 888 kullanacak gibi.

Asus ROG Phone 4

Yine amiral gemisi telefon modellerinden biri olan Asus ROG Phone 4 Snapdragon 888 kullanıyor. Asus’un 2021 yılında oyuncu dünyasını kasıp kavuracağı iddia edilen ROG Phone 4 ile oyun oynamak bambaşka bir deneyim olacak gibi. Özellikle Snapdragon 888 ve soğutma teknolojisi sayesinde telefon neredeyse hiç ısınmayacak.

Xiaomi Blackshark 4:

Xiaomi’nin yeni nesil oyuncu telefonu Blackshark 4 Snapdragon 888 kullanan telefonlar arasına giriş yaptı. AnTuTu testinden 788.505 puan alan Xiaomi Blackshark 4’ün oyun performansında üst düzey bir deneyim sunacağı iddia edilmesi telefonun takipçilerindeki beklentiyi oldukça yükseltti.

Oppo Find X3:

Çin’in teknoloji devleri arasındaki savaşa dahil olan Oppo’nun yüksek performanslı ve ateşli telefonu Find X3 yine Snapdragon 888 kullanacak modeller arasında yer alıyor. Özellikle iPhone 11 benzeri tasarımıyla gündeme oturan Find X3’ün muazzam bir video deneyimi sağlayacağı bunu da Snapdragon 888 teknolojisi sayesinde olacağı bilinenler arasında.

Samsung Galaxy Note 21 (Yurt dışı)

Samsung’un “business model” telefonu Note serisinin yeni üyesi Note 21’in özellikle çizim ve yoğun kullanım şartları için Snapdragon 888 kullanacağı belirtiliyor. Samsung Note serisi telefonların özellikle iş dünyasında sıkça kullanılmasına alışkın olunmasından dolayı, Snapdragon 888 tercih edildiği söyleniyor.

Realme Race

Dünyanın ilk 160 Hz ekranlı akıllı telefonu olacak, oyun telefonu Realme Race yine Realme tarihinde ilk kez Snapdragon kullanacak model oldu. 160 Hz ekran yenileme hızını Snapdragon 888 ile sağlayacak Realme Race 21 Şubat’ta tanıtılacak

Henüz kesinleşmeyenler:

LG V70:

2021 yılı çeyreğinde piyasaya sunulması beklenen, üst seviye kullanıcılara hitap edecek LG V70’in Snapdragon 888 kullanması bekleniyor. LG V60’da Snapdragon 865 kullanılmıştı. Sade ve şık telefonlar tercih egen LG’nin üst segmente hitap edecek yeni telefonunda P68 toza ve suya dayanıklılık sertifikası olması açıkçası beklentileri epey yükseltiyor. Bu nedenle Snapdragon 888 kullanması hiç şaşırtıcı olmaz.

ZTE Nubia Red Magic 6:

Ekran olarak 144 Hz yenileme hızına sahip olacağı belirtilen Red Magic 6’nın Snapdragon 888 kullanacağı belirtildi. Telefonun şuan ihtimaller dahilinde oldukça güçlü bir oyun performansı olup, kamera vs. gibi özelliklerinin türev cihazlara göre daha düşük olması bekleniyor.

OnePlus 9 ve OnePlus 9T:

Snapdragon 888 kullanacak olan OnePlus 9 ve OnePlus 9T özellikle estetik ve 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip ekran için böyle performanslı bir işlemci kullanacak olabilir. Aynı zamanda OnePlus'ın da Çin'in korkutucu akıllı telefon piyasasında Snapdragon 888 tercih etmesinin en büyük nedenlerinden biri Xiaomi, Oppo, Vivo gibi rakipleriyle kafa kafaya mücadele etmek istemesi gibi duruyor.

Sizler Snapdragon 888 ve yukarıdaki akıllı telefonlar hakkında konusunda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.