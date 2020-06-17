Qualcomm, 5G'nin daha ulaşılabilir bir teknoloji haline gelmesini sağlayacak orta seviye yeni işlemcisi Snapdragon 690'ı duyurdu. Yeni orta seviye işlemci, 5G bağlantısının yanı sıra 4K HDR video ve 192MP’e kadar kamera desteği de sunuyor.

Dünyanın en popüler mobil işlemci üreticileri arasında yer alan Qualcomm, Snapdragon 600 serisi işlemcilerine yeni bir üye daha kattı. Snapdragon 690 ismiyle duyurulan işlemci, uygun fiyatlı telefonlarda 5G bağlantı sunulmasını sağlayacak. 6 GHz 5G bağlantı sunacak Snapdragon 690, tahmin edebileceğiniz gibi amiral gemisi 5G yongalara göre biraz daha yavaş bir bağlantı sağlayacak.

Snapdragon 600 serisinin yeni üyesi olan Snapdragon 690, 5G bağlantı desteğinin yanında bazı başka iyileştirmeler de sunuyor. Snapdragon 690’la ilgili açıklama yapan Qualcomm, yeni işlemcinin Snapdragon 675’e kıyasla yüzde 20 daha iyi CPU performansının yanında yüzde 60 daha iyi grafik sunacağını açıkladı.

Giriş-orta seviye akıllı telefonlar Snapdragon 690 sayesinde 5G’ye kavuşacak

Qualcomm, daha önce 5G bağlantı destekli amiral gemisi yonga setlerine alternatif olarak Snapdragon 765 ve 768G gibi orta-üst seviye işlemciler tanıtmıştı. Snapdragon 690, Qualcomm’un uygun fiyatlı işlemcilere 5G bağlantı özelliği getirmesi yolunda da ilk adım oldu.

Snapdragon 690, 120Hz ekran yenileme hızı desteği sayesinde daha yüksek hızlı ekranların uygun fiyatlı telefonlarda da kullanılmasını sağlayabilir. Qualcomm’un yeni işlemcisi aynı zamanda 4K HDR video çekimini de destekliyor. Snapdragon 690, aynı zamanda kullanılacağı akıllı telefonlardan 192 megapiksele kadar kemara desteği sunuyor.

Qualcomm'un 5G destekli ilk giriş-orta seviye işlemcisi olan Snapdragon 690, muhtemelen yılın ikinci yarısının başlarında ilk kez bir akıllı telefonda karşımıza çıkacaktır. Söz konusu telefon tanıtıldığında Qualcomm'un vadettiği 'uygun fiyatlı 5G' deneyimini sunup sunamadığını göreceğiz.