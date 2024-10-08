Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi için tanıtım videosu paylaşırken işlemcinin ismini de açıkladı.

Qualcomm'un uzun zamandır beklenen amiral gemisi akıllı telefon işlemcisi ile heyecan yaratan bir video paylaşıldı. Bu video ile birlikte yeni işlemcinin adının da Snapdragon 8 Elite olduğu kesinleşti. Daha önce de yeni işlemcinin adının Snapdragon 8 Elite olacağı yönünde iddia edilmişti. Yani yeni işlemcinin adı Snapdragon 8 Gen 4 olmayacak. Bu da Qualcomm'un işlemcilerini isimlendirme politikasında değişiklik yaptığını gösteriyor.

İşte Qualcomm'un açıklaması

Qualcomm, yeni videoyu Weibo hesabı üzerinden paylaştı. Çince olarak yapılan açıklamayı makine çevirisi ile çevirdiğimizde ise Qualcomm'un "Hiçbir zaman yeterli olmaz.

Yeni Snapdragon ürünleri çok yakında geliyor! 22-24 Ekim tarihleri ​​arasında, Pekin zamanına göre, 2024 # aslanağzı zirvesi # düzenlenecek, bu yüzden bizi izlemeye devam edin.

21 Ekim'de 8 hayrana çekiliş yapılacak ve her birine Snapdragon'a özel parlak tişört verilecek. Katılım, "Qualcomm Gizlilik Politikası"nı kabul etmiş sayılır." ifadelerini görüyoruz.

Qualcomm'un sayfasında Snapdragon Summit 2024 etkinliğine işaret ettiği de dikkatlerden kaçmıyor. Bu da yeni işlemciyi ilk defa bu etkinlikte görebileceğimizin işareti olarak kabul ediliyor. Snapdragon Summit 2024 22-24 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Demoda gördüğümüz cihaz genel olarak OnePlus'ın geliştirdiği cihazlara benziyor ancak OnePlus 13 olması pek beklenmiyor. OnePlus 13'ün Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi ile gelecek olan ilk akıllı telefon olacağı biliniyor.