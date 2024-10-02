OnePlus 13'ün geçtiğimiz gün ortaya çıkan bataryasının ardından bugün de ekranına dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

OnePlus 13’ün yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor ve telefonla ilgili birçok sızıntı şimdiden internette dolaşmaya başladı. Bu sızıntılar arasında en dikkat çekici olanı ise bugün ortaya çıktı ve telefonun ekranına dair önemli ipuçları sunuyor.

Geçtiğimiz gün merakla beklenen telefonun bataryasının ciddi anlamda rekabetçi olacağını görmüştük. Bugün ise OnePlus'ın Çin yetkilisi Li Jie Louis, Weibo'da yaptığı bir paylaşımda BOE tarafından üretilen ve BOE X2 ekranı olduğu tahmin edilen yeni bir ekranı tanıttı. Paylaşılan görüntüler, OnePlus 13'ün sahip olacağı ekran teknolojisine dair bazı detayları gözler önüne seriyor.

OnePlus 13'ün ekranı çerçevesiz ve kavisli olacak

Weibo'da paylaşılan gönderide belirtilene göre ekranın dört mikro kavisli bir yapıya sahip olacağı ve neredeyse çerçevesiz bir tasarımla geleceği tahmin ediliyor. Bu, ekranın kenarlarının hafif kavisli olacağını düşündürüyor ancak paylaşılan görüntülerden bunu net bir şekilde anlamak zor.

Android Headlines'ın aktardığına göre OnePlus 13'ün ekranı 6,82 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğe sahip olacak. Bu büyüklükteki bir ekran, yüksek parlaklık ve HDR içerik akışı performansıyla da dikkat çekebilir ancak şimdilik bu konularda net bir detay paylaşılmış değil. Geçmişte OnePlus 12 modelinde de BOE ekran kullanılmıştı ve kullanıcılar bu ekranın yüksek parlaklık seviyesi ve HDR performansını oldukça beğenmişti.

OnePlus 13'ün donanım tarafına da değinmek gerekirse, telefonun Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile geleceği söyleniyor. Bu güçlü işlemci, Snapdragon Zirvesi’nde tanıtılacak ve hemen ardından OnePlus 13 piyasaya sürülecek.

Peki sizin OnePlus 13'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.