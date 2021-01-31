Qualcomm Snapdragon 888 Geliştirme Kiti Duyuruldu

Qualcomm ve Lantronix, yeni bir iş birliğine gittiklerini duyurdu. Bu iki şirketin iş birliğinden ise Qualcomm Snapdragon 888 temelli ilk tek kartlı bilgisayar geliştirme kiti doğdu. Bu kitin ne gibi özelliklere sahip olduğu da açıklandı.

Lantronix, mobil işlemci denildiğinde akla ilk gelen üreticilerden bir tanesi olan Qualcomm ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Bu ikilinin iş birliğine gitmesinin arkasındaki sebep ise Snapdragon 888 amiral gemisi işlemcisi temelli ilk tek kartlı bilgisayar geliştirme kitinin çıkarılmasıydı.

Peki, bu iki şirketin ortaklığı sonrası çıkarılan Snapdragon 888 temelli tek kartlı bilgisayar geliştirme kiti ne işe yarayacak? Aslında Rasberry Pi'da olduğu gibi geliştiricilerin çeşitli akıllı cihazlar geliştirmesine olanak sağlanacak.

Qualcomm Snapdragon 888 geliştirme kiti

100 mm x 85 mm boyutlarına sahip olan Snapdragon 888 işlemcide bir adet Cortex-X1 güçlü çekirdek, üç adet Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet güç verimliliği sağlayan Cortex-A55 çekirdek yer alıyor. Buna ek olarak Adreno 660 grafik işleme birimi de yine Snapdragon 888 içerisinde bulunuyor.

Hücresel veri desteği konusunda herhangi bir bilgi verilmese de Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve NFC modülleri bulunuyor. 12 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.0 flaş belleği bulunan kite isteğe bağlı microSD kart da yüklenebiliyor. Cihazda iki adet M.2 portu, bir adet 3,5 mm kulaklık girişi, iki adet USB 3.0 portu, bir adet USB 3.1 Type-C portu ve bir adet HDMI 2.0 portu bulunuyor.

Kit paketinin içerisinden bir adet 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü 6,65 inç AMOLED WQHD dokunmatik ekran geliyor. Geliştiriciler, isteklerine bağlı olarak ön tarafa 20 MP kamera ve ToF sensör alabilirken arka tarafa da 48 MP, 16 MP, 13 MP kameralar alabiliyorlar. Şubat ayında satışa çıkacak olan bu kitin fiyatı 1.349 dolar.

Snapdragon 888 geliştirme kitinin özellikleriyle ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.