Motorola Edge S Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, çift delikli ve yanlardan kavisli ekranı, dörtlü kamerası ve şık tasarımı ile Motorola Edge S'i duyurdu. Yeni Motorola Edge S, Snapdragon 870 işlemci ile gelen ilk akıllı telefon oldu.

Çinli tüketici elektroniği devi Lenovo çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Motorola, bir süredir konuşulan yeni üst seviye akıllı telefonu Motorola Edge S’i resmen duyurdu. Pek çok dikkat çekici özelliğe sahip olan Motorola Edge S ile ilgili en dikkat çeken detay ise Snapdragon 870 işlemciden güç alan ilk akıllı telefon olması.

Qualcomm, kısa süre önce Snapdragon 870’i; geçtiğimiz yılın amiral gemilerinde kullanılan Snapdragon 865 işlemcisinin güncellenmiş bir versiyonu olarak duyurmuştu. Dolayısı ile Motorola Edge S’in doğrudan Snapdragon 888’li 2021 model amiral gemilerine rakip olduğunu söylemek zor.

Adından da anlaşılabileceği üzere iki tarafı kavisli bir ekrana sahip olan Motorola Edge S, delikli ekran tasarımına ve çift ön kameraya sahip. Ancak bu çift ön kamera, alışık olduğumuz gibi hap şeklinde tek bir deliğe değil, nokta şeklinde iki ayrı deliğe gömülmüş durumda. Bu nedenle cihaz, teknik olarak daha yüksek ekran/gövde oranı sunsa da daha az kullanılabilir alana sahip.

6,7 inç büyüklüğünde, Full HD+ LCD bir ekran ile gelen Motorola Edge S, 90 Hz yenileme hızı ve HDR10 desteği de sunuyor. Snapdragon 870 5G işlemcisini 8 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolama ile destekleyen akıllı telefon, kullanıcılara amiral gemilerini aratmayan bir performans vadediyor.

Motorola Edge S özellikleri

İşlemci: Snapdragon 870 5G

RAM: 6 GB/8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,7 inç Full HD+ 90Hz LCD

Arka Kamera: 64 MP + 16 MP + 2 MP + ToF

Ön Kamera: 16 MP + 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 20W

İşletim Sistemi: Android 11

Motorola Edge S fiyatı

Üç farklı bellek konfigürasyonuna sahip olan Motorola Edge S’in fiyatı şu şekilde: