Qualcomm, Snapdragon XR1 Platformunu piyasaya sürerek AR pazarını domine etmeye hazırlanıyor.

Qualcomm Snapdragon XR1 platformunu temel alan yeni AR prototipini yayınladı. Platform, donanım geliştiricilerine düşük miktarlarda güç tüketen yüksek performanslı akıllı gözlük ve kulaklık kullanım deneyimi sunacak.

XR1 Ar pPlatformu, müşterilerine kendi AR görüntüleyicilerini oluşturmalarına olanak sağlıyor. Akıllı telefonlar, Windows PC ya da Qualcomm Snapdragon cihazlarında çalışabilir olacak. Qualcomm VP Hugo Swart basın toplantısında, geliştiriciler için performans özellikleri ve kullanım olanakları konusunda bilgi verildi.

Sistem Gücünü yüzde 30 daha az kullanıyor

Qualcomm Snapdragon XR1 Ar platformu sistem gücünü yüzde 30 daha az kullanarak düşük güç tüketimi sağlıyor, böylelikle görüntüleyiciyi daha az yoruyor. Performans odaklı tasarlanan platformun, Qualcomm müşterileri tarafından son tüketiciye sunumu büyük önem arz ediyor. Platformun tanıtılması tarafında en büyük gücün yine uygulama geliştiriciler olduğu belirtiliyor. Özellikle yapılan yeni anlaşmalar ve Microsoft partnerliği ile Qualcomm Snapdragon X1’in hızlı büyüyeceği belirtiliyor.

Microsoft, Azure MR hizmetlerini Snapdragon karma gerçeklik ekosistemine entegre etmeye hazırlanıyor. Microsoft Azure platformuyla, geliştiriciler hazır alt yapıları kullanarak yeni uygulama ve sistem geliştirebiliyorlar. Daha önceki yıllarda Azure üzerinde yer alan yüz tanıma teknolojileri sayesinde güvenlik uygulamaları geliştirildiği biliniyor. Microsoft ASP.Net, Qualcomm Snapdragon XR1 AR platformunda nasıl bir programlama deneyimi sunacak şu an için bilinmiyor. AR oyunları içinde kullanılması planlanan Qualcomm Snapdragon XR platformuyla, daha zengin grafikler ve daha performanslı veri aktarımı kullanıcıları bekliyor. 5G destekleyen telefonlardan PC’lere kadar birçok platformda geliştirilecek uygulamalarla Qualcomm AR pazarında kendine sağlam bir yer hazırlamış gibi duruyor.