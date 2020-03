Qualcomm kablosuz kulaklıklar için tasarlanan yeni QCC514x ve QCC304x Bluetooth ses yongalarını tanıttı. Yeni donanımlar, Bluetooth kulaklıklarda gelişmiş özellikler sunan bir iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Qualcomm, QCC5100 ve QCC30xx serisi Bluetooth ses yongalarının halefi olan yeni QCC514X ve QCC304X yongalarını tanıttı. Yeni Bluetooth ses yongaları; artırılmış pil ömrü, Hybrid Qualcomm ANC (aktif gürültü engelleme) için entegre özel donanım, sesli asistan desteği, üstün kablosuz ses ve daha birçok iyileştirme sunuyor.

Yeni seri için geliştirilen teknolojilerden biri de Qualcomm TrueWireless Mirroring teknolojisi. Bu özellikle, bir cihaza yalnızca tek bir kulaklık bağlı kalırken, diğeri bağlı kulaklığı yansıtıyor. Bu teknolojinin güzel yanı herhangi bir zamanda kulaklıklar arasındaki bağlantıyı hızlı bir şekilde değiştirebilmesi ve tek bir Bluetooth adresini yönetebilmesi. Böylece telefonda sadece bir kulaklık görünüyor.

Her iki Bluetooth ses yongası da Qualcomm'un Hybrid ANC teknolojisini kullanarak gürültüyü engelliyor. Üstelik bunu çok düşük güç tüketimiyle yapıyor. Qualcomm, 65 mAh bataryada 13 saatlik ses çalma süresi öngörüyor.

Üst sınıf QCC514X yongasında sesli asistan desteği için Always on Voice (her zaman açık ses) aktivasyonu var. Diğer yandan QCC304X yongasında ses aktivasyonu düğmeye basılarak yapılabiliyor.