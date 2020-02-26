Snapdragon 865 5G, son günlerde karşımıza çıkan amiral gemisi telefonlara güç veren işlemci. Daha uzun bir süre gündemde kalacak olan işlemci Snapdragon 865 5G’nin güç vereceği 16 telefon, Qualcomm tarafından açıklandı.

Bu yılın birçok amiral gemisi telefonu Snapdragon 865 5G işlemcisinden güç alıyor ve daha tanıtılmayan pek çok telefon da bu işlemciyi kullanacak. Bu zamana kadar Samsung Galaxy S20, Xiaomi Mi 10, Sony Xperia 1 II, Realme X50 Pro 5G ve Oppo Find X2, Snapdragon 865 5G ile duyuruldu.

Snapdragon 865 5G kullanılan telefonların bir kısmı duyurulmuş olmasına rağmen hala sırada bekleyen pek çok telefon modeli bulunuyor. Qualcomm, Snapdragon 865 5G kullanan ve kullanacak 16 akıllı telefonu açıkladı.

Qualcomm’un listesini yayınladığı Snapdragon 865 5G kullanılan telefonlar listesindeki bazı telefonlar zaten duyuruldu. Ancak geri kalan telefonlar hakkında henüz bir bilgi yok. Dolayısı ile Qualcomm'un listelediği telefonlar hakkında işlemcisi hariç konfigürasyonları, çıkış tarihleri ve diğer bilgiler mevcut değil.

Listede bulunup hakkında yeni bilgiler çıkan telefonlar arasında Lenovo Legion Gaming Phone da bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir görselle telefonun teknik özelliklerine ait bazı bilgiler belli olmuştu. Lenovo Legion Gaming Phone, Snapdragon 865 5G işlemcisinin yanında X55 modem taşıyacak ve 55W hızlı şarj desteğini sunacak.

Snapdragon 865 5G'den güç alan ve alacak telefonlar