Yarı iletken devi Qualcomm, yeni bir toplu işten çıkarma yapacağını açıkladı. Açıklamaya göre iş gücünün yüzde 2,5'luk kısmına denk gelen 1.258 kişi ile yollar ayrılacak.

2023'ün ilk aylarında sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, çoğu zaman toplu işten çıkarmalardan bahsediyorduk. Dünyanın en büyük şirketleri, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan maliyetler nedeniyle, devasa büyüklükte işten çıkarmalar yaptılar. Tam bunlar unutulmak üzereydi ki "İkinci bir toplu işten çıkarma furyası mı geliyor?" diye düşündürten bir gelişme yaşandı.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Qualcomm, yeni bir toplu işten çıkarma yapacağını açıkladı. Şirket, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan iki ofisinde, toplamda 1.258 kişiyi işten çıkaracak. Qualcomm'un toplam iş gücünün yüzde 2,5'ine denk gelen toplu işten çıkarmanın nedeni, çip satışlarının düşmüş olması. Qualcomm'un en büyük kaynağının çip satışları olduğunu düşünecek olursak, şirketin ciddi anlamda maddi sorun yaşadığını söylemek mümkün.

Toplu işten çıkarma, aralık ayına kadar tamamlanacak

Qualcomm tarafından yapılan açıklamaya göre 1.258 kişilik işten çıkarma süreci, aralık ayına kadar tamamlanmış olacak. Bu arada; şirketin "yeniden yapılandırma" sürecinin sona ermediğini söylediğini de belirtelim. Yakın bir gelecekte, şirketin yeni bir toplu işten çıkarma kararı alması kimseyi şaşırtmayacaktır.

Sektör kaynaklarına göre Qualcomm'da yaşanan gelir kaybı, önümüzdeki yıl daha da derinleşebilir. Bunun nedeni, Çinli teknoloji şirketi Huawei. Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ming-Chi Kuo, Huawei'nin 2023 yılında Qualcomm'dan 40 milyon adet civarı çip satın aldığını ancak bunun 2024 ve sonrası için değişeceğini söyledi. Kuo'nun iddiasına göre Huawei, ABD'li çip üreticisinden uzaklaşmak ve kendine yeni ortaklar bulmak istiyor...