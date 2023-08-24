Qualcomm, el oyun konsolları için tasarladığı yeni işlemci serisi "Snapdragon G"yi tanıttı. Üç model ile karşımıza çıkan Qualcomm, el konsollarının yaygınlaşmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticileri arasında yer alan Qualcomm'dan oyuncuları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Şirket bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte, "Snapdragon G" olarak isimlendirdiği yeni bir işlemci serisi duyurdu. Qualcomm'un yeni işlemcileri, el oyun konsolları için özel olarak üretildi. Snapdragon G1 Gen 1, Snapdragon G2 Gen1 ve Snapdragon G3x Gen 2 olarak isimlendirilen yeni işlemciler, video oyun sektöründeki dengeleri değiştirme potansiyeline sahip gibi görünüyor.

Snapdragon G3x Gen 2 ismi bir yerlerden tanıdık geldiyse haklısınız. Razer'ın "Edge 5G" olarak isimlendirdiği el konsolu, Snapdragon G3x Gen1 işlemcisinden güç alıyordu. Snapdragon G3x Gen 2, bahsi geçen işlemcinin daha gelişmiş bir versiyonu. Etkileyici özellikler vadeden işlemci, en ağır oyunların bile taşınabilir cihazlarda oynanabilmesine imkan tanıyabiliyor. Gelin hem bu işlemciye hem de serideki diğer modellere yakından bakalım.

Işın izleme, Wi-Fi 7 ve dahası...

Snapdragon G3x Gen 2, Qualcomm'un bugüne kadar ürettiği en güçlü el konsolu işlemcisi olarak karşımıza çıktı. İşlemcideki 8 çekirdekli Kryo CPU yapısı, yeni modelin eskisinden yüzde 30 daha hızlı olmasını sağladı. İşlemciye entegre Adreno A32 GPU ise Snapdragon G3x Gen 1'in grafik performansını 2 katına çıkarmayı başardı. Öte yandan; ışın izleme, Wi-Fi 7 ve 5G gibi teknolojiler de bu işlemcinin çalıştırdığı konsollarda mevcut olacak. Bu arada; konsol üreticiler bu işlemciyi tercih ettikleri zaman FHD+ çözünürlükte 144 fps ekran panelleri, dokunsal geri bildirim ve PCIe Gen 4 SSD gibi teknolojiler kullanabilecekler.

Snapdragon G1 Gen 1, uygun fiyatlı el konsollarına odaklanan bir işlemci. 8 çekirdekli Kyro CPU ile Adreno A11 GPU içeren işlemci, FHD çözünürlükte 60 fps ekran panelleriyle kullanılabilecek. Bluetooth 5 ile Wi-Fi 5 gibi teknolojiler de yine bu işlemcide bizleri karşılayacak. Donanım üreticileri, bu işlemci ile düşük bütçeli oyuncuları hedeflemiş olacaklar.

Snapdragon G2 Gen1 işlemciye baktığımızda ise orta segmentte el konsollarına odaklanıldığını görüyoruz. Yine 8 çekirdekli Kyro CPU ile çalışan bu işlemcide Adreno A21 GPU bulunuyor. FHD+ 144 Hz ekran panelleriyle donatılan konsollara destek verecek işlemci, Bluetooth 5'e ek olarak Wi-Fi 6-6E, ve 5G desteği de sunacak. Qualcomm'un açıklamasına göre bu işlemcilerle donatılan el konsollarını, 2023'ün sonuna doğru piyasada göreceğiz.

Qualcomm'un Snapdragon G serisi işlemciler için hazırladığı tanıtım videosu: