Sürücülerin Radar Engelleme Yöntemleri Hiçbir İşe Yaramıyor

Trafikte radara yakalanmamak için çeşitli ilginç yollara başvuran sürücülere, radar polislerinden uygulamalı açıklama geldi. Polisler, sürücülerin uyguladıkları yöntemlerin radardan kaçma yönünde hiçbir etkisi olmadığı ifade etti.

Şehir içinde ve şehir dışında belirlenen hız sınırını aşan sürücülerin tespit edilmesi için bir radar sistemi kullanılıyor. Radar polisleri tarafından denetlenen bu sistem, hız sınırı aşımının tespit edilmesi durumunda cezai işlem uyguluyor.

Kimi sürücüler, bu cezadan kaçabilmek ve hız sınırını aştığının tespit edilmesini önlemek için oldukça ilginç yöntemler tercih ediyor. Aracın ön camına CD asmak, aracın ön kaputunu alüminyum folyo ile kaplamak, plakaya saç spreyi sıkmak gibi tam olarak hangi mantıkla uygulandığını anlamakta zorlandığımız bu yöntemler, trafik polislerinden gelen açıklamaya göre hiçbir işe yaramıyor.

Uygulamalı olarak test ettiler:

Sürücülerin sıklıkla uyguladığı bu yöntemlerin herhangi bir etkisinin olmadığını açıklayan trafik polisleri, yöntemlerin kullanıldığı durumlarda da hızlarının tespit edildiğini kanıtlamak için test gerçekleştirdi. Bir test aracı üzerinde yöntemlerin hepsinin bir arada denendiği testte, aracın hızı tespit edildi. Sonuçlarda herhangi bir hata, sinyallerde iddia edildiği gibi herhangi bir geri tepme durumunun olmadığı kanıtlanmış oldu.

Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden polis memuru Fatma Yılmaz, radar cihazının çalışma sistemine de değindiği açıklamasında ''Koydukları CD'ler, alüminyum folyolar, saç spreylerinin hiçbir etkisi yok. Çünkü radarın çalışma sisteminde D3 adını verdiğimiz cihaz, kademeli olarak sinyaller gönderiyor. Bu sinyaller, karayolunda hız yapan araçların hızlarını, havayla çarpışmasından çıkan sayısal veriyle ölçüyor. Yani yaptıkları bu veriyi hiçbir şekilde etkilemiyor'' ifadelerini kullandı.

Radarı görünce yavaşlamaları da işe yaramıyor:

Radardan kaçmak için sürücülerin sıklıkla kullandığı bir diğer yöntem ise radarı gördükten sonra ani fren yapılması. Ancak Yılmaz'a göre bu yöntem de bir işe yaramıyor. Radar sisteminde kullanılan kameraların yüksek çözünürlükte ve uzak mesafeden görüntü aldığını vurgulayan Yılmaz, ''Onlar bizi gördüklerinde, biz onları çoktan görmüş oluyoruz zaten. Cihazın 7 kademesi var. Biz şehir içinde çalışırken 3 kademede kullanıyoruz. Yaklaşık 450-500 metre kadar uzaklıktaki bir aracı tespit etmiş oluyoruz. 7. Kademede ise bin 500 metreye kadar sinyal gönderilebiliyor'' şeklinde konuştu.