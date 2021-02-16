Ocak 2021'de Yaşanan Trafik Kazalarına Ait Görüntüler

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak 2021'de mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarını paylaştı. Yapılan paylaşımlar, bir anlık dikkatsizliklerin nelere mal olduğunu ortaya koyuyor. Neyse ki paylaşılan görüntülerin hiçbirinde, can kaybı yaşanmadı.

Her gün milyonlarca vatandaş, gerek iş gerekse keyfiyet nedeniyle trafiğe çıkıyor. Hal böyle olunca da trafik kazaları, kaçınılmaz bir hale geliyor. Çoğu zaman ufak çaplı atlatılan trafik kazaları, kimi zamansa çok daha büyük bilançolara sebep olabiliyor. Denetimler, son dönemlerde sıkılaştırılmış olsa da vatandaşlar, dikkatli olma konusunda ne yazık ki yetersiz kalıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bazı görüntüler, trafikte ne kadar dikkatsiz olduğumuzun açık bir göstergesi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, her ay düzenli olarak yaşanan trafik kazalarına dair görüntüler yayınlıyor. Mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerine baktığımızda, insanların akılalmaz hatalar yapıyor olmaları dikkatlerden kaçmıyor. Üstelik Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, paylaşılan bu kazaların neden gerçekleştiğini de açıklıyor. Yapılan açıklamalar, çok basit hataların büyük sorunlara yol açacağının bir göstergesi.

İşte Ocak 2021'de mobeselere yansıyan bazı trafik kazaları

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntüler, Türkiye'nin dört bir yanından geliyor. Bu da ülkemizde genel bir trafik kurallarına uymama sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Neyse ki paylaşılan görüntülerdeki kazalarda, can kaybı olmamış gibi görünüyor. Şimdi sizlerle paylaşacağımız 30 trafik kazası görüntüsünün hepsi de maddi hasarla atlatılmış gibi görünüyor.

Bingöl'de yaşanan bir trafik kazası

Bolu'da yaşanan bir trafik kazası

Elazığ'da yaşanan bir trafik kazası

İstanbul'da yaşanan bir trafik kazası

Kastamonu'da yaşanan bir trafik kazası

Giresun'da yaşanan bir trafik kazası

İstanbul'da yaşanan bir trafik kazası

Muğla'da yaşanan bir trafik kazası

Balıkesir'de yaşanan bir trafik kazası

Giresun'da yaşanan bir trafik kazası

Kırıkkale'de yaşanan bir trafik kazası

Kırıkkale'de yaşanan bir trafik kazası

Ankara'da yaşanan bir trafik kazası

Ankara'da yaşanan bir trafik kazası

Ankara'da yaşanan bir trafik kazası

Ağrı'da yaşanan bir trafik kazası

Adana'da yaşanan bir trafik kazası

Bingöl'de yaşanan bir trafik kazası

Bingöl'de yaşanan bir trafik kazası

Bingöl'de yaşanan bir trafik kazası

Bingöl'de yaşanan bir trafik kazası

Bingöl'de yaşanan bir trafik kazası

Bursa'da yaşanan bir trafik kazası

Diyarbakır'da yaşanan bir trafik kazası

Bitlis'te yaşanan bir trafik kazası

Bitlis'te yaşanan bir trafik kazası

Bursa'da yaşanan bir trafik kazası

Diyarbakır'da yaşanan bir trafik kazası

Diyarbakır'da yaşanan bir trafik kazası

Mersin'de yaşanan bir trafik kazası