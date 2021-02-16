Ocak 2021'de Yaşanan Trafik Kazalarına Ait Görüntüler

Her gün milyonlarca vatandaş, gerek iş gerekse keyfiyet nedeniyle trafiğe çıkıyor. Hal böyle olunca da trafik kazaları, kaçınılmaz bir hale geliyor. Çoğu zaman ufak çaplı atlatılan trafik kazaları, kimi zamansa çok daha büyük bilançolara sebep olabiliyor. Denetimler, son dönemlerde sıkılaştırılmış olsa da vatandaşlar, dikkatli olma konusunda ne yazık ki yetersiz kalıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bazı görüntüler, trafikte ne kadar dikkatsiz olduğumuzun açık bir göstergesi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, her ay düzenli olarak yaşanan trafik kazalarına dair görüntüler yayınlıyor. Mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerine baktığımızda, insanların akılalmaz hatalar yapıyor olmaları dikkatlerden kaçmıyor. Üstelik Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, paylaşılan bu kazaların neden gerçekleştiğini de açıklıyor. Yapılan açıklamalar, çok basit hataların büyük sorunlara yol açacağının bir göstergesi.
İşte Ocak 2021'de mobeselere yansıyan bazı trafik kazaları
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntüler, Türkiye'nin dört bir yanından geliyor. Bu da ülkemizde genel bir trafik kurallarına uymama sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Neyse ki paylaşılan görüntülerdeki kazalarda, can kaybı olmamış gibi görünüyor. Şimdi sizlerle paylaşacağımız 30 trafik kazası görüntüsünün hepsi de maddi hasarla atlatılmış gibi görünüyor.
Bingöl'de yaşanan bir trafik kazası
Bolu'da yaşanan bir trafik kazası
Elazığ'da yaşanan bir trafik kazası
İstanbul'da yaşanan bir trafik kazası
Kastamonu'da yaşanan bir trafik kazası
Giresun'da yaşanan bir trafik kazası
İstanbul'da yaşanan bir trafik kazası
Muğla'da yaşanan bir trafik kazası
Balıkesir'de yaşanan bir trafik kazası
Giresun'da yaşanan bir trafik kazası
Kırıkkale'de yaşanan bir trafik kazası
Kırıkkale'de yaşanan bir trafik kazası
Ankara'da yaşanan bir trafik kazası
Ankara'da yaşanan bir trafik kazası
Ankara'da yaşanan bir trafik kazası
Ağrı'da yaşanan bir trafik kazası
Adana'da yaşanan bir trafik kazası
Bingöl'de yaşanan bir trafik kazası
Bingöl'de yaşanan bir trafik kazası
Bingöl'de yaşanan bir trafik kazası
Bingöl'de yaşanan bir trafik kazası
Bingöl'de yaşanan bir trafik kazası
Bursa'da yaşanan bir trafik kazası
Diyarbakır'da yaşanan bir trafik kazası
Bitlis'te yaşanan bir trafik kazası
Bitlis'te yaşanan bir trafik kazası
Bursa'da yaşanan bir trafik kazası
Diyarbakır'da yaşanan bir trafik kazası
Diyarbakır'da yaşanan bir trafik kazası
Mersin'de yaşanan bir trafik kazası