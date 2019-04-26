Rage 2'nin Yeni Bir Fragmanı Daha Yayınlandı

14 Mayıs itibarı ile piyasaya çıkacak olan Rage 2'nin yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Oyundan önce hilelerinin çıkmasıyla bilinen Rage 2 oyunu için yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Bethesda Softworks tarafından yayınlanancak olan Rage 2'nin piyasaya çıkış günü yaklaşırken oyunseverlerin heyecanı da artıyor. Steam üzerinden satın alınabilecek olan tek oyunculu bir serüven olan Rage'nin yayınlanan yeni oynanış videosu, oyunun takipçileri tarafından da beğenildi. YouTube üzerinden paylaşılan oynanış videosu ise şöyle;

Bilindiği üzere Rage 2, 14 Mayıs günü Steam üzerinden erişilebilir olacak. Oyunun ön siparişleri açılmış durumda ve şu an için 2 sürümü mevcut. Normal sürümü oynamak isteyenler bu oyuna 299 TL karşılığında sahip olabilecekler. Oyunun normal sürümüne göre farklılıklar içeren Deluxe sürümü ise 399 TL olarak belirlenmiş. Deluxe sürüm, farklı silahlar, kaplamalar ve hile kodlarını içeriyor. Oyunun, kullanıcılar üzerinde beklenen etkiyi yaratııp yaratmayacağını ise 14 Mayıs'tan itibaren yapılacak olan 'ilk bakış'lar ile anlayabileceğiz.