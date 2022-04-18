Popüler kripto para platformu Rain, bugün paylaştığı duyurusunda platformdaki hiçbir işlemden ücret alınmayacağını açıkladı. Rain, bu uygulamayla kripto para yatırımcılarının işlem maliyetini ortadan kaldırmış oldu.

Orta Doğu pazarının ardından Mart 2022’de Türkiye’ye giriş yapan popüler kripto para platformu Rain, bugün daha fazla kripto para yatırımcısını kendisine çekecek bir uygulama duyurdu. Platform, yapılan işlemlerden %0 oranında, yani hiçbir işlem ücreti alınmayacağını açıkladı.

Kripto para yatırımcılarını herhangi bir işlem yaparken bir maliyet ödemekten kurtaracak olan bu uygulama, Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır’a göre kripto para piyasasına yeni bir yön verecek. Yeni uygulamayla platform, kripto para işlemlerini herkes için basitleştirmeyi amaçlıyor.

Rain, 200 binin üzerinde aktif kullanıcıya sahip

Rain, günümüzde küresel çapta 2 milyar doların üzerinde işlem hacmine ve 200 binin üzerinde aktif kullanıcıya erişmeyi başardı. Platformun yatırımcıları arasında Coinbase, Kleiner Perkins ve MEVP gibi önemli şirket ve fonlar da bulunuyor. Kullanıcılar, Rain’in internet sitesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla kripto para işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Rain, Türkiye’deki hamlelerinin en büyüğünü geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmişti. Platform, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Genel Müdür Mehmet Çamır, ilerleyen zamanlarda platformda Beşiktaş taraftarlarına ayrıcalıklı şeyler sunulacağını da duyurmuştu.