Beşiktaş, bugün kripto para platformu Rain ile duyurulan sponsorluk anlaşması için imza töreni gerçekleştirildi. Törende sponsorluk anlaşmasının detayları da paylaşıldı.

Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden Beşiktaş, geçtiğimiz gün heyecanlandıran bir sponsorluk anlaşması duyurmuştu. Kulüp, kripto para varlık platformu Rain ile sponsorluk anlaşmasına vardığını açıklamıştı. Beşiktaş ve Rain arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni bugün gerçekleşti.

Vodafone Park’ta yapılan imza töreninde sponsorluk anlaşmasının detayları da paylaşıldı. Beşiktaş ve Rain Yazılım arasında yapılan ‘Güney Tribün’ ve ‘Forma Göğüs’ sponsorluk anlaşması, iki yılı kapsayacak şekilde toplamda 12 milyon 250 bin euro + KDV karşılığında sağlandı. Söz konusu anlaşma Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da bildirildi. Paylaşılan açıklama şu şekildeydi:

Beşiktaş'ın açıklaması:

“Şirketimiz ile Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde; 16 Mart 2022 tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Forma Göğüs Sponsorluğu kapsamında Şirketimize toplam 12.250.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.”

“Taraftarlara ayrıcalıklar sunulacak”

Rain Genel Müdürü Mehmet Çamır, imza töreninde yaptığı açıklamasında Beşiktaş taraftarlarına ayrıcalıklı şeyler sunulacağını ifade etti. Çamır, detayların yakında duyurulacağını paylaştı.