Ubisoft, oyuncuların yıllardır beklediği Rainbow Six ve The Division serilerinin mobil versiyonlarını ertelediğini duyurdu.

Dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında yer alan Ubisoft, dün yayımladığı kazanç raporunda oyuncuları üzecek bir haber verdi. Şirket, çok beklenen iki mobil oyunun ertelendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre ertelenen oyunlar, Rainbow Six ve The Division serilerinin mobil versiyonlarıydı. Bu oyunları normalde en geç 2025 başına kadar çıkması bekleniyordu. Birçok kişi de bu yıl çıkmalarını bekliyordu. Ancak Ubisoft’un açıklaması böyle bir şeyin olmayacağını gösterdi.

Nisan 2025’ten önce çıkmayacaklar

Rainbow Six Mobile ve The Division Resurgence isimli olacak bu iki mobil oyun, Ubisoft’un aktardığına göre Nisan 2025’ten önce çıkış yapmayacaklar. Herkesin aklına kazınan serilerin mobil versiyonu olarak karşımıza çıkacak oyunlar, sırasıyla 5v5 rekabetçi FPS ve üçüncü şahıs açık dünya nişancı türünde yapımlar olacaktı ve AAA mobil oyunlar olarak tanımlanıyorlardı.

Şirketin açıklamalarına göre erteleme kararı, zorlayıcı ve çok büyük pazarda çıkacak oyunların beklentileri karşılamaları için daha fazla zamana ihtiyacı olması. Yani Ubisoft, iki oyunun da hâlâ yeteri kadar iyi olduğunu düşünmüyor. Oyunların ilk olarak 2022’de duyurulduklarını ve uzun süredir kapalı betada olduklarını belirtelim. Yani bayağı bir süredir bekleniyorlar.