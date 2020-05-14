Rainbow Six Siege 60 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Çok oyunculu Shooter oyunu Rainbow Six Siege, kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Açıklanan yeni mali raporlardan bilgiler paylaşılırken oyunun ulaştığı rekor kullanıcı sayısına da yer verildi.

Ubisoft’un çok oyunculu oyunu Rainbow Six Siege, bu neslin en büyük başarı öykülerinden biri oldu. Oyun, serüvenine kötü başlasa da yıllar içinde yaptığı birden çok güncelleme ve düzeltme ile bazılarına göre günümüzün en iyi oyunlarından biri haline geldi. İlerleyen yıllar içerisinde sürekli geliştirilen oyun, yeni bir başarıya imza attı.

Ubisoft, üç aylık mali brifinglerinde Rainbow Six Siege'in geçen yılın sonunda 55 milyon olan kullanıcı sayısının 60 milyonun üzerine çıktığını doğruladı. Oyunda, 2019-2020 mali yılı boyunca bir milyardan fazla oturum açıldı ve dönemin dördüncü çeyreğinde PRI'da yüzde 26'lık bir artış gösterirken rekor katılım seviyelerinin tadını çıkardı.

60 milyon kullanıcı 60 milyon kopya anlamına gelmiyor:

Yapılan açıklamaların, oyunun 60 milyondan fazla kopya sattığı anlamına gelmediğini belirtmekte de fayda var. Oyun paylaşımı ve kayıtlı oyuncular da hesaba katılıyor. Ama yine de ulaşılan veriler etkileyici bulunuyor. Ubisoft ayrıca Rainbow Six Siege'in 10 milyondan fazla kopya satan 11 oyundan biri olduğunu bildirdi.

Rainbow Six Siege’ın bir sonraki etkinliği olan Steel Wave Operasyonu şu anda hazırlanıyor ve yakında oyunda yerini alacak. Oyun şu anda PS4, Xbox One ve PC'de mevcut ve PS5 ve Xbox Series X' te de oynanabilecek.