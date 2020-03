Rainbow Six Siege, Steam'de Anlık Oyuncu Rekorunu Kırdı

Ubisoft'un yıllara meydan okuyan popüler birinci şahıs nişancı oyunu Rainbow Six Siege, en parlak zamanlarını yaşıyor. Oyun, mevcut anlık aktif oyuncu sayısı rekorunu kırarak en popüler döneminde olduğunu kanıtladı.

Rainbow Six Siege, piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 4 yılı aşkın bir süre geçti. Ancak Ubisoft'un birinci şahıs nişancı oyunu, oyuncular arasında hala popüler ve şimdi, eş zamanlı oyuncu sayısıyla yeni bir rekor kırdı.

Rainbow Six Siege, Steam platformunda 180.463 oyuncuyu eş zamanlı olarak bir araya getirerek yeni bir rekor kırdı. Oyunun daha önceki rekoru 178.824 olarak belirlenmişti. Bazı oyuncuların Steam kullanmadığı ve oyunu Uplay veya konsollarda oynadığı düşünüldüğünde bu rakamlar 4 yıllık bir oyun için oldukça etkileyici.

Rainbow Six Siege, yaşına rağmen yeniden yükselişe geçti ve ocak ayında ortalama 94.185 oyuncu sayısına sahipti. Rakamlara göre, Rainbow Six oyuncularının sayısı her geçen yıl sürekli olarak artıyor. Oyun geçtiğimiz yıl toplam 55 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Rainbow Six Siege'in yeni rekorunun arkasındaki en önemli etkenlerden biri de oyunun şu anda indirimde olması.

Her ne kadar eş zamanlı oyuncu sayısında rekor kırsa da, Rainbow Six Siege zirvedeki oyunların hala çok gerisinde. CS:GO 896.092, Dota 2 647.060, PUBG 3.236.000 ve GTA 5 228.023 eş zamanlı oyuncu sayısına sahip.

Gelecek, Rainbow Six Siege için parlak görünüyor. Void Edge adlı yeni güncelleme önümüzdeki hafta yayınlanacak ve Ubisoft, oyunu önümüzdeki yıllarda da desteklemeyi planlıyor.