Rainbow Six Siege, Bu Hafta Sonu PS4 İçin Ücretsiz

Rainbow Six Siege, bu hafta perşembe gününden pazartesi gününe kadar PlayStation 4 kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek.

Son ayların en popüler rekabetçi oyunlarından Rainbow Six Siege, dünya genelinde profesyonel espor oyuncuları tarafından oynanıyor ve çeşitli turnuvalara ev sahipliği yapıyor. Bu hafta sonu finali yapılacak olan 1 milyon dolar ödüllü turnuva şerefine, PlayStation 4 kullanıcıları Rainbow Six Siege'i sadece bu hafta sonu ücretsiz olarak oynayabilecek.

Bugün itibariyle başlayan Rainbow Six Siege turnuvası, dünyanın her yerinden profesyonel takımların katılımıyla gerçekleştirilecek. Cuma günü çeyrek final, cumartesi günü yarı final ve son olarak pazar günü final maçlarının oynanacağı turnuvayı izlemekle yetinmek istemiyorsanız, oyunu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Türkiye saatiyle 13 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da ücretsiz olarak indirilmeye açılacak olan oyun, 14 Şubat Perşembe günü saat 16.00'dan itibaren ise oynanabilir hale gelecek. PlayStation 4 kullanıcıları, Rainbow Six Siege'i 18 Şubat Pazartesi günü saat 16.00'a kadar ücretsiz olarak oynayabilecek.