Rainbow Six Siege'den İki Yeni Karakter: Melusi ve Ace

Ubisoft tarafından 18 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan yeni Rainbow Six Siege operasyonu ve karakterlerinden ipuçları geldi. Rainbow Six Siege'in resmi Twitter hesabından paylaşılan teaserda karakterler dikkat çekti.

Ubisoft, bu hafta Rainbow Six Siege’in yeni operasyonundan bir teaser paylaştı. Teaserda oyunun yeni karakterlerine de yer verildi. Videoda yer alan iki yeni karakter Ace adında bir saldırgan ve Melusi adında bir muhafız. Oyun severler, karakterlerin oyunda neler yapabilecekleri hakkında pek bilgi sahibi olmasa da neye benzeyecekleri ve oyun tarzları hakkında ipuçları edindiler. Ubisoft, Steel Wave Operasyonu planlarının ilk kez tanıtılacağı tarih olan 18 Mayıs'ta, karakter kitlerinin de detaylı olarak açıklanmasını planladıklarını bildirdi.

Ubisoft tarafından bu hafta yayınlanan teaser, kullanıcılara iki yeni karakterden ne bekleyecekleri hakkında fikirler veriyor. Savunma oyuncusu Melusi, vahşi yaşamın ortasında bir ağacın üzerinde, saldırgan Ace ise bir binaya sızarken görünüyor.

Oyunun resmi Twitter adresinden yayınlanan teaser için; ‘Koruyorlar. Saldırıyorlar. Ama en önemlisi, arkanızı kolluyorlar’ ifadesine yer verildi.

Bu karakterlerin aslında oyun içinde neler yapabileceğine gelince, kullanıcılar henüz o kadarını bilmiyor. Sızan bilgilerden cevabı bulmaya çalışanlar olsa da Ubisoft tüm detayları ortaya çıkarana kadar karakterlerin özellikleri bilinmeyecek gibi görünüyor.

Bazı teoriler, Ace'in zorlu bir asi olacağını ve hedefine ulaşabilmek için şu ana kadar hiçbir karakterlerin başarılı olamadığı yüzeylerde hareket edebileceğini öne sürüyor. Teaserda Ace’in çevresinde bulunan molozlar ve tavandan aşağı inmesi bu söylentileri kuvvetlendirdi. Hatta bazılarına göre; zemindeki kirişlerden bile geçebilecek. Bazı kullanıcılar ise; Melusi'nin ses tabanlı bir yeteneğe sahip olabileceği iddiasını ortaya atsa da onun hakkında Ace kadar tahmin yürütülemedi.

Steel Wave Operasyonu ve karakterler hakkında daha fazla bilgi 18 Mayıs Pazartesi günü paylaşılacak.

Ubisoft, üç aylık mali brifinglerinde Rainbow Six Siege'in geçen yılın sonunda 55 milyon olan kullanıcı sayısının 60 milyonun üzerine çıktığını açıklamıştı. Steam’deyse anlık oyuncu sayısı rekoru kırılmıştı.