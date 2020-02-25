Rainbow Six Siege, Bir Noktada Ücretsiz Hâle Gelebilir

Ubisoft Montreal ekibinden Leroy Athanassof, verdiği bir röportajda oyuna dair değerlendirmelerde bulundu. Athanassof, bir noktada oyunu ücretsiz yapmak istediklerine de değindi.

Rainbow Six Siege geliştirme ekibinin yöneticisi Leroy Athanassoff, verdiği bir röportajda oyunu bir noktada oynaması ücretsiz yapmayı istediklerini dile getirdi. PC Gamer’a konuşan Athanassoff, “Oyunun herkes için erişilebilir olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Athanassoff, bunun şirketin kararı olacağını dolayısıyla hemen gerçekleşme ihtimalinin olmadığını dile da getirdi. Yönetici, ayrıca oyunda yapılması gereken bazı değişiklikler olduğunu söyledi.

Yeni hesap açma sorunu:

Athanassoff, yüksek seviyeli oyuncuların sıralama temelli eşleştirme sisteminden faydalanmak için yeni hesaplar açtıklarını ifade etti. Yönetici, bu oyuncuların bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

Athanassof, tek başına Six Siege oynayan oyuncular için de bazı çözümler üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Oyunu bir ekiple değil de tek başına oynayan oyuncular, koordine olmuş takımlara karşı oldukça dezavantajlı konuma düşüyordu. Bu tarz bir seçeneğin oyuna entegre edilmesi, Rainbow Six Siege’in tekrardan oyuncu sayısı rekoru kırmasına yardımcı olabilir. Oyun, son oyuncu sayısı rekorunu geçtiğimiz hafta sonu kırmıştı.

Geliştiriciliğini Ubisoft Montreal’in üstlendiği Rainbox Six Siege, şu an Steam’de %67’ye varan indirimler sunuyor. Oyunun 26 Mart’a kadar sürecek olan indirimli fiyatları ise şöyle:

Rainbow Six Siege: 41,19 TL (%60 indirim)

41,19 TL (%60 indirim) Rainbow Six Siege Deluxe Edition: 44,55 TL (%67 indirim)

44,55 TL (%67 indirim) Rainbow Six Siege Gold Edition: 134,75 TL (%45 indirim)

134,75 TL (%45 indirim) Rainbow Six Siege Ultimate Edition: 208,45 TL (%45 indirim)

Yukarıdaki fiyatları incelemek ve oyunları değerlendirmek için oyunun ana Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Rainbow Six Siege oyuncularından mısınız? Oyunun oynaması ücretsiz hâle gelme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.