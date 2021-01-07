İkinci el otomobil fiyatlarının sıfır kilometre otomobilleri geçtiği bu dönemde yeni bir otomobil almak isteyen müşterilerin bakışları markaların bayilerine çevrildi. Kur farkından ve zamlardan dolayı sürekli değişen fiyatlardan dolayı en ucuz sıfır kilometre otomobilleri takip etmek zor olsa da 2021’in ilk haftaları itibariyle satışta olan en ucuz 15 sıfır otomobile hep birlikte göz atacağız.

COVID-19’un tüm insanlığı olumsuz etkilemesiyle birlikte bu durumdan en çok zarar gören sektörlerden biri otomotiv sektörü oldu. Üretiminin sekteye uğradığı bu dönemde ülkemizdeki otomobil pazarına giriş yapan araç sayısının azalması ve ekonominin de bu bağlamda kötü bir grafik çizmesi, ikinci el otomobil fiyatları ile sıfır otomobil fiyatları arasında bir uçurum oluşmasına sebep oldu.

İkinci el pazarındaki dengesizlikle birlikte yeni bir otomobil edinmek isteyen müşteriler gözlerini markalara çevirdiler. Yeni bir otomobil siparişinin teslimi için bu dönemde aylar sonrasına randevu veren markalar, 2020’nin sona ermesiyle birlikte siparişleri daha kısa sürede teslim edebilir hale geldiler. Bu yazımızda sıfır otomobil fiyatlarından ve ülkemizde satılmakta olan en ucuz 15 sıfır otomobilden bahsedeceğiz.

Türkiye’de satılan en ucuz 15 sıfır otomobil:

Fiat Egea - 123.900 TL

Fiat Panda - 129.900 TL

Renault Symbol - 140.950 TL

Kia Rio - 141.100 TL

Citroën C3 - 151.500 TL

Hyundai i10 - 152.600 TL

Renault Clio - 152.950 TL

Seat Ibiza - 154.000 TL

Kia Picanto - 157.400 TL

Dacia Sandero - 158.950 TL

Hyundai i20 - 164.650 TL

Fiat 500 - 171.900 TL

Dacia Duster - 175.900 TL

Citroën C-Elysee - 192.500 TL

Hyundai Kona - 198.100 TL

Hyundai Kona:

Araç tipi: SUV

SUV Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 1,0 litre

1,0 litre Motor gücü: 120 HP

120 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 6,0 litre Şehir dışı: 4,9 litre

Fiyatı: 198.100 TL

Hyundai markasının yeni nesil tasarıma sahip SUV modeli Kona, 1,0 litrelik motoruyla 120 HP güç vadettiği versiyonuyla listemizin en pahalı otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Hyundai Kona, yenilenmiş 2021 versiyonuyla da karşımızda olacak ancak yenilenen Kona’nın fiyatı 281.000 TL’den başlıyor.

Citroën C-Elysee:

Araç tipi: Sedan

Sedan Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 1,5 litre

1,5 litre Motor gücü: 100 HP

100 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 4,8 litre Şehir dışı: 3,4 litre

Fiyatı: 192.500 TL

Ülkemizde özellikle şirketler tarafından çokça tercih edilen Citroën C-Elysee, günlük kullanım için üretilmiş standart bir otomobil. Güncel fiyat listesinde 1,5 litrelik motora sahip versiyonu 192.500 TL’den alıcı bulan otomobilin yakıt tüketimi ise oldukça tatmin edici.

Dacia Duster:

Araç tipi: SUV

SUV Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 1,0 litre

1,0 litre Motor gücü: 100 HP

100 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 6,6 litre Şehir dışı: 4,8 litre

Fiyatı: 175.900 TL

Ülkemizde satılmakta olan en ucuz SUV modellerinden biri olan Dacia Duster, 1,0 litrelik motoruyla 100 HP vadediyor. 175.900 TL’lik fiyat etiketi olan donanım seviyesinde ise 4x2 olan Duster, yakıt tüketimi konusunda oldukça başarılı.

Fiat 500:

Araç tipi: Hatchback

Hatchback Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 1,2 litre

1,2 litre Motor gücü: 69 HP

69 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 5,8 litre Şehir dışı: 4,5 litre

Fiyatı: 171.900 TL

İkonik tasarımıyla Fiat markasının dikkat çeken otomobili 500, park sorunu yaşamak istemeyen sürücüler için biçilmiş kaftan. 1,2 litrelik motorunun içinde 69 HP güç barındıran Fiat 500, en baz haliyle 171.900 TL’den satışa sunuluyor.

Hyundai i20:

Araç tipi: Hatchback

Hatchback Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 1,4 litre

1,4 litre Motor gücü: 100 HP

100 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 7,2 litre Şehir dışı: 4,8 litre

Fiyatı: 164.650 TL

Hyundai markasının ülkemizde en çok görülen modellerinden biri olan i20, 2021 için yenilenmiş kasasıyla müşterilere sunuldu. En baz donanımında 1,4 litrelik benzinli motor kullanılan Hyundai i20, 100 HP güç sunabiliyor.

Dacia Sandero:

Araç tipi: Hatchback

Hatchback Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 0,9 litre

0,9 litre Motor gücü: 90 HP

90 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 6,1 litre Şehir dışı: 5,5 litre

Fiyatı: 158.950 TL

Dacia’nın en ucuz otomobillerinden biri olan Sandero, güncel ekonomi göz önüne alındığında hem ucuz hem de sıfır otomobil fiyatları denildiğinde akla ilk gelen otomobillerden biri. 0,9 litrelik küçük bir motora sahip olan Sandero, şehir içi kullanımda ortalama 6,1 litre yakıt tüketiyor. Sandero’nun en ucuz versiyonu ise 158.950 TL.

Kia Picanto:

Araç tipi: Hatchback

Hatchback Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 1,0 litre

1,0 litre Motor gücü: 67 HP

67 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 5,3 litre Şehir dışı: 4,3 litre

Fiyatı: 157.400 TL

Boyutları itibariyle Fiat 500 ile rekabet edebilecek olan Kia Picanto, 3,595 mm uzunluğunda ve 1,595 mm genişliğinde. Bu ölçüler Picanto’yu küçük otomobil arayan sürücüler için oldukça mantıklı bir tercih haline getiriyor. Picanto, 157.400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

Seat Ibiza:

Araç tipi: Hatchback

Hatchback Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 1,0 litre

1,0 litre Motor gücü: 80 HP

80 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 6,7 litre Şehir dışı: 5,7 litre

Fiyatı: 154.000 TL

Ülkemizde oldukça popüler bir otomobil markası olan Seat’ın Leon modelinin bir alt modeli olan Ibiza, 1,0 litrelik motora sahip benzinli modeliyle listemizin ucuz otomobillerinden biri. 80 HP güç vadeden Ibiza, şehir içi kullanımda ortalama 6,7 litrelik yakıt tüketimi vadediyor. Ibiza’nın en ucuz versiyonu ise 154.00 TL.

Renault Clio:

Araç tipi: Hatchback

Hatchback Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 1,0 litre

1,0 litre Motor gücü: 72 HP

72 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 6,3 litre Şehir dışı: 4,3 litre

Fiyatı: 152.950 TL

Fransız üretici Renault’un ülkemizde en çok satan modellerinden biri olan Clio, 2020 yılıyla birlikte makyajlandı ve yeni nesil haliyle karşımıza çıktı. Ülkemize girişinin ardından hızlı bir şekilde zamlanmış olsa da hâlâ sıfır otomobil fiyatları denildiğinde ilk akla gelen ucuz modellerden biri.

Hyundai i10:

Araç tipi: Hatchback

Hatchback Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 1,0 litre

1,0 litre Motor gücü: 67 HP

67 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 6,0 litre Şehir dışı: 4,3 litre

Fiyatı: 152.600 TL

Hyundai’ın en küçük otomobili olan i10, i20’den daha ucuz ya da daha küçük bir otomobil arayan müşteriler için oldukça mantıklı bir tercih. B segmentinde yer alan i20’nin aksine A segmentinde bulunan Hyundai i10, 152.600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Citroën C3:

Araç tipi: Hatchback

Hatchback Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 1,2 litre

1,2 litre Motor gücü: 115 HP

115 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 5,0 litre Şehir dışı: 3,8 litre

Fiyatı: 145.500 TL

Fiyat performans açısından mantıklı bir otomobil olan Citroën C3, 2020’de yenilenmiş bir tasarımla yeniden satışa sunuldu. 1,2 litrelik motoruyla 115 HP güç vadeden C3, 7 farklı gövde rengiyle satın alınabiliyor. C3’ün en ucuz versiyonu ise 145.500 TL’den alıcı buluyor.

Kia Rio:

Araç tipi: Hatchback

Hatchback Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi : 1,2 litre

: 1,2 litre Motor gücü: 84 HP

84 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 6,0 litre Şehir dışı: 4,1 litre

Fiyatı: 141.100 TL

Kia’nın sevilen Hatchback modeli Rio, Cool adlı donanımıyla 141.100 TL’den alıcı buluyor. 1,2 litrelik motor hacmine sahip olan Rio, bu motorun içinde 84 HP güç barındırıyor. Kia Rio, en baz donanım olmasına rağmen Cool paketinin içerisinde Otomatik Yanan Far teknolojisini de bulunduruyor.

Renault Symbol:

Araç tipi: Sedan

Sedan Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 0,9 litre

0,9 litre Motor gücü: 90 HP

90 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 6,5 litre Şehir dışı: 4,7 litre

Fiyatı: 140.950 TL

Ülkemizde satışta olan en ucuz Sedan otomobillerden biri olan Renault Symbol, en popüler filo araçlarından biri. Günlük kullanım için tasarlanmış olan Symbol, en yeni modelinde 0,9 litrelik bir motor ve bu motorun içerisinde 90 HP güç sunuyor. Renault Symbol, 140.950 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Fiat Panda:

Araç tipi: Hatchback

Hatchback Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 1,2 litre

1,2 litre Motor gücü: 69 HP

69 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 5,8 litre Şehir dışı: 4,5 litre

Fiyatı: 129.900 TL

Fiat’ın köklü modellerinden biri olan Panda, kendine has tasarımı olan otomobillerden biri. 1,2 litrelik küçük motorunun içinde 69 HP güç barındıran Fiat Panda, 4x4 olan daha donanımlı bir versiyona da sahip. Panda’nın listemizde yer alan versiyonu ise 129.900 TL’den satılmakta.

Fiat Egea:

Araç tipi: Sedan

Sedan Vites tipi: Manuel

Manuel Motor hacmi: 1,4 litre

1,4 litre Motor gücü: 95 HP

95 HP Yakıt performansı: Şehir içi: 6,7 litre Şehir dışı: 4,9 litre

Fiyatı: 123.900 TL

Fiat’ın Türkiye’de Egea, Avrupa’da ise Tipo adıyla satmakta olduğu Sedan model, ülkemizde şirketlerden ve aileler tarafından sıkça tercih edilen bir otomobil. Sınıfındaki diğer otomobillerle geniş iç hacmi ile rekabet eden Egea, 95 HP güç sunan 1,4 litrelik bir motora sahip. Bu motora sahip donanımın satış fiyatı ise 123.900 TL.

Listemizde yer alan otomobillerin fiyatları yazının hazırlandığı tarihteki güncel satış fiyatlarıdır. Zaman içerisinde gerçekleşecek kur değişimleri ve markaların fiyat politikalarına bağlı olarak bu fiyatlarda değişiklik olabilir.