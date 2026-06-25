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RAM Krizi Nedeniyle Üreticiler, 25 Yıllık RAM'lere Yönelmeye Başladı: DDR2 Fiyatı Uçuşa Geçecek

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Yeni bir iddiaya göre RAM krizi nedeniyle üreticiler 25 yıllık DDR2 gibi RAM'lere yönelmeye başladı. Bu yüzden de DDR2 fiyatlarında ciddi artış bekleniyor.

RAM Krizi Nedeniyle Üreticiler, 25 Yıllık RAM'lere Yönelmeye Başladı: DDR2 Fiyatı Uçuşa Geçecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ yüzünden artan talep nedeniyle teknoloji dünyası uzun bir süredir çok ciddi bir RAM krizi yaşıyor. Geçen yılın sonlarından beri RAM fiyatları inanılmaz artmış durumda. Bu da maalesef aklınıza gelebilecek çoğu ürüne yansıyordu. Şirketler de krizden kurtulmak için farklı yöntemlere başvuruyordu.

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Gelen bilgilere göre DRAM kıtlığı nedeniyle DDR4 RAM’lerin fiyatları bir ara %2200’e kadar yükseldi. Bu da firmaların çok daha eski bellek çiplerine yönelmesine neden oldu. Yeni bir iddiaya göre 25 yıllık RAM’ler bile sektörde öne çıkmaya başladı.

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RAM Krizi Nedeniyle Üreticiler, 25 Yıllık RAM'lere Yönelmeye Başladı: DDR2 Fiyatı Uçuşa Geçecek
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25 yıllık DDR2 fiyatları bu yıl %60 oranında artış gösterebilir

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TrendForce’un aktardığına göe DRAM pazarında yaşananlar, 25 yıl önce piyasaya sürülen DDR2 RAM’lerin fiyatlarını bile uçuşa geçirdi. Öyle ki yaşanan kıtlık nedeniyle bazı firmaların yeni belleklerden daha büyük hacimlerde bulunan eski belleklere geçmeye başladığı, bunun da o eski RAM’lerin bile fiyatının artmasına neden olduğu bildirildi.

Tahminlere göre DDR2 fiyatları 2026 yılının ikinci yarısında yükselen talep nedeniyle %55 ila %60 oranında artış gösterecek. Bu kadar eski bir RAM teknolojisinin 2026 yılında böyle bir fiyat ve talep artışı yaşaması gerçekten sektör için endişe verici. Fiyatların 3. çeyrekte ise %35 ila %40 civarında artması bekleniyor. Yani anlayacağınız tedarik sıkıntısının artması, üreticileri eski RAM’lere yönlendiriyor ve fiyatların o tarafta da uçmasına neden oluyor.

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